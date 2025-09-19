“Vi mostro che razza di schifo” – Heather Parisi sul giornalista cacciato da Trump: “Servo dei peggiori”





Il conduttore televisivo è da tempo oggetto delle critiche del Presidente. “Un’ottima notizia per l’America. Il talk show, in difficoltà con gli ascolti, è stato cancellato. Congratulazioni alla ABC”, ha commentato l’inquilino della Casa Bianca.





La Disney ha sospeso a tempo indeterminato lo show di Jimmy Kimmel. Una decisione comunicata inaspettatamente, tanto che gli ospiti del giorno, attesi allo “El Capitan Theatre”, uno storico cinema di Hollywood di proprietà della Walt Disney Company, erano già in viaggio per Los Angeles. Lo strappo si è consumato dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, Brendan Carr.

Ospite in un podcast, commentando le reazioni alla morte di Charlie Kirk, il capo dell’autorità di regolamentazione dei media statunitense ha parlato di possibili azioni per “revocare le licenze di affiliazione ad ABC”: emittente televisiva, che ospita il “Jimmy Kimmel Live!”, controllata dalla galassia Disney. Sotto accusa sono finiti i commenti del comico e presentatore su come i repubblicani avrebbero cercato di sfruttare politicamente la morte dell’attivista MAGA (Make America Great Again) e fatto di tutto per nascondere che l’omicida, Tyler Robinson, sia cresciuto in una famiglia conservatrice.

Le tensioni tra il presentatore e l’attuale presidenza erano già note. Nella puntata odierna sarebbe stato trasmesso un filmato in cui Trump si rivolgeva ai giornalisti riguardo alla sua reazione alla morte di Charlie Kirk, per poi passare alla sala da ballo in costruzione alla Casa Bianca. “Trump è nella quarta fase del lutto”, aveva commentato Kimmel: “Costruzione, demolizione, costruzione: questo non è il modo in cui un adulto elabora il lutto per l’omicidio di qualcuno che definisce amico, ma piuttosto il modo in cui un bambino di quattro anni piange un pesciolino rosso”. In risposta, quando il comico Stephen Colbert aveva annunciato la chiusura del suo show, Trump aveva attaccato: “Si dice che Jimmy Kimmel sarà il prossimo ad andarsene dalla lotteria del Late Night e poi Jimmy Fallon”. A loro si è aggiunto Seth Meyers, citato nel post, conduttore del Late Night show sulla Nbc.

Commento di Heather Parisi da X

A tutti coloro che oggi si mostrano indignati per Jimmy Kimmel. Questa è la stessa persona che: •Ha espresso pubblicamente soddisfazione per la rimozione di Tucker Carlson dalla Fox. •Ha auspicato la morte dei non vaccinati, definendoli un ostacolo da eliminare. La domanda non è cosa abbia fatto Jimmy Kimmel oggi per essere licenziato. La domanda è: dov’era la vostra indignazione allora? La coerenza è l’unica moneta che ha valore. Il resto è solo opportunismo.

