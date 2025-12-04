Vicenza, scena agghiacciante: donna 49enne gravissima fuori casa, l’allarme del compagno





Questa mattina, intorno alle 5, una donna di 49 anni è stata rinvenuta in una pozza di sangue nel cortile del condominio in cui vive a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. A lanciare l’allerta sono stati il compagno della donna e i vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Secondo quanto riferito dall’ANSA, la donna presenta un esteso trauma cranico. Quando i sanitari del Suem 118 sono giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle condizioni della donna e l’hanno stabilizzata prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.





Una volta arrivati in ospedale, i medici hanno immediatamente avviato le procedure di rianimazione, dato che la donna si trova in condizioni critiche e sta combattendo tra la vita e la morte. Gli operatori sanitari, preoccupati per i traumi riportati dalla donna, hanno avvertito la polizia, che ha avviato un’indagine per cercare di ricostruire l’accaduto. Al momento, gli agenti stanno effettuando rilievi scientifici sul luogo dell’incidente e non escludono alcuna ipotesi.

La donna viveva con il marito e un figlio maggiorenne, che sarà ascoltato dagli inquirenti per fornire ulteriori dettagli sulla situazione familiare e sugli eventi precedenti all’incidente. La gravità della situazione ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità continuano a indagare per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

La scoperta della donna in condizioni disperate ha colpito profondamente i residenti della zona, che si sono detti scossi da quanto accaduto. La presenza della polizia e dei mezzi di soccorso ha attirato l’attenzione dei passanti, creando un clima di inquietudine. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni dai testimoni per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto e comprendere se ci siano stati fattori esterni che hanno contribuito al grave stato di salute della donna.

Al momento, le autorità non hanno reso noti ulteriori dettagli riguardo alla causa del trauma cranico della donna. Tuttavia, la polizia sta esaminando ogni possibile pista, inclusa la possibilità di un’aggressione o di un incidente domestico. La situazione è in continua evoluzione e gli aggiornamenti saranno forniti man mano che le indagini proseguono.

La comunità di Torri di Quartesolo è in attesa di notizie sullo stato di salute della donna e spera in un rapido recupero. Gli eventi di questa mattina hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla protezione delle persone vulnerabili all’interno delle famiglie, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo in situazioni di potenziale pericolo.



