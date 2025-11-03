Video shock da Milano: donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, prosegue la caccia all’uomo





Questa mattina, nel cuore di Milano, una terribile aggressione ha colpito una donna di 43 anni, che si trovava in piazza Gae Aulenti mentre si dirigeva al lavoro. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza mostrano l’aggressore seguire la vittima, ignara di essere pedinata, fino a quando, in un momento isolato, estrae un lungo coltello da cucina e lo conficca nel fianco della donna prima di fuggire velocemente.





L’aggressione è avvenuta in un’area molto frequentata, dove la donna, impiegata in una partecipata della Regione Lombardia, stava uscendo dalla metropolitana. L’uomo, descritto come un individuo di circa 50 anni, con capelli corti e bianchi, indossava una giacchetta azzurra sportiva con cappuccio e pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, e portava uno zainetto sulle spalle. Dalla sporta di plastica giallo fosforescente che aveva con sé, ha estratto un coltello lungo 30 centimetri, utilizzato per colpire la donna con un solo fendente.

Il momento dell’aggressione è stato estremamente rapido, avvenendo in un corridoio tra l’edificio in cui lavorava la vittima e un bar nelle vicinanze di una rastrelliera per biciclette. Nonostante il gran numero di passanti, l’aggressione è avvenuta in un attimo. La donna, colpita, ha cercato di toccarsi la schiena, dove l’arma era rimasta conficcata, mentre l’aggressore si allontanava senza voltarsi. Dopo aver chiesto aiuto, la vittima si è accasciata a terra in una pozza di sangue.

Una collega della donna, tra le prime ad accorgersi dell’accaduto, ha raccontato: “L’ho vista ferita a terra, urlava e chiedeva aiuto con l’arma ancora nel fianco.” Poco dopo, sul posto è arrivato anche il marito della donna, che lavora nelle vicinanze. La vittima è stata soccorsa dai presenti e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico di emergenza per le gravi lesioni causate dalla lama del coltello, che l’ha colpita tra la milza e il polmone. Attualmente, le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Le indagini sono in corso, con i carabinieri che stanno cercando di rintracciare l’aggressore, il quale è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Al momento, non è chiaro il movente di un’aggressione così violenta e apparentemente inspiegabile. Secondo le prime informazioni disponibili, non emergono elementi nel passato della donna che possano suggerire motivi personali, escludendo così la pista del tentato femminicidio o di una vendetta personale.

Le autorità hanno lanciato un appello alla cittadinanza: “Se lo riconoscete, fatevi avanti”, invitando chiunque possa avere informazioni utili a contattare le forze dell’ordine. Questo episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona, evidenziando la necessità di garantire maggiore sicurezza in un’area così centrale di Milano.



