Violento scontro tra ciclisti, il giornalista Roberto Conci lotta tra la vita e la morte

Un gravissimo incidente ciclistico si è verificato nelle scorse ore a Trento, coinvolgendo il giornalista Roberto Conci, 64 anni, che ora si trova ricoverato in rianimazione in condizioni critiche all’ospedale Santa Chiara. L’uomo, direttore editoriale del giornale “La voce del Trentino” e noto nel panorama locale anche per essere stato candidato alle elezioni provinciali del 2023, è stato vittima di uno scontro violento con un altro ciclista mentre percorreva una pista ciclabile a Spini di Gardolo, nella zona nord della città.





L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 15 maggio, intorno alle 11. Secondo le prime ricostruzioni, Conci si sarebbe scontrato frontalmente con un ciclista di 77 anni. Entrambi sono stati trovati incoscienti a terra accanto alle loro biciclette da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Le condizioni di Roberto Conci sono apparse subito estremamente gravi. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Le ferite riportate, in particolare un grave trauma cranico, lo pongono in pericolo di vita. L’identità del giornalista è stata confermata solo nel tardo pomeriggio, poiché non aveva documenti con sé al momento dell’incidente. La notizia ha suscitato sgomento tra i colleghi e la comunità locale, vista la sua notorietà come giornalista ed editore.

Anche l’altro ciclista coinvolto nell’incidente, un uomo di 77 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dello stesso ospedale. Tuttavia, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e non sarebbero gravi. Si ipotizza che lo scontro tra i due sia avvenuto mentre percorrevano la pista ciclabile, causando una caduta rovinosa al suolo, durante la quale Conci avrebbe battuto violentemente la testa.

La polizia locale di Trento è intervenuta per effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente e raccogliere eventuali testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti. Al momento non sono ancora emersi dettagli certi sulle cause dello scontro, ma gli agenti sperano di poter contare sulle testimonianze dei due ciclisti coinvolti una volta che le loro condizioni lo permetteranno.

La comunità giornalistica e i cittadini di Trento seguono con apprensione gli aggiornamenti sulle condizioni di Roberto Conci, figura molto conosciuta e rispettata. La vicenda ha acceso i riflettori sulla sicurezza delle piste ciclabili e sull’importanza di rispettare le regole per evitare simili tragedie.