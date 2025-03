Violenza choc a Casal di Principe, 38enne manda la madre in ospedale dopo un’aggressione

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, nella giornata di giovedì 27 marzo. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre con uno schiaffo talmente forte da farle perdere i sensi. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione familiare, dove si era consumata l’ennesima lite a causa delle continue richieste di denaro da parte del figlio, che spesso sfociavano in violenza.





L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio dai genitori del 38enne, ormai esasperati dalla situazione. La coppia di anziani aveva già denunciato il figlio due giorni prima, presentando una querela ai carabinieri per i comportamenti violenti e le minacce ricevute. La situazione è precipitata quando, al rifiuto di elargire ulteriore denaro, l’uomo ha colpito la madre, una donna di 67 anni, con uno schiaffo in pieno volto, facendola crollare a terra priva di sensi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione locale e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Casal di Principe. Dopo aver verificato quanto accaduto, i militari hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza per prestare soccorso alla donna. I sanitari, giunti dall’ospedale di Trentola Ducenta, hanno accertato che la 67enne non aveva riportato gravi conseguenze fisiche, ma è stata comunque assistita per lo shock subito.

Nel frattempo, i carabinieri hanno raccolto una nuova denuncia da parte dei genitori nei confronti del figlio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, dove episodi di violenza domestica come questo continuano a rappresentare un grave problema sociale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 38enne era solito avanzare richieste economiche ai genitori, che vivevano in un clima di costante tensione. Le liti erano frequenti e spesso accompagnate da episodi di aggressività. La denuncia presentata pochi giorni prima dai due anziani genitori aveva già messo in evidenza una situazione familiare critica, ma l’intervento delle forze dell’ordine non è riuscito a prevenire l’episodio di violenza avvenuto successivamente.

I carabinieri hanno sottolineato l’importanza di denunciare tempestivamente situazioni di maltrattamento domestico per evitare che degenerino in episodi più gravi. In questo caso, l’intervento immediato dei militari e dei sanitari ha permesso di evitare conseguenze peggiori per la donna, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

La vicenda di Casal di Principe rappresenta un ulteriore monito sulla necessità di affrontare il fenomeno della violenza domestica, che troppo spesso rimane sommerso. Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi alle forze dell’ordine o ai centri antiviolenza presenti sul territorio per ricevere supporto e protezione.