Virginia Mihajlovic e il dolore per il padre Sinisa: “Anche nei giorni felici sento la tristezza, mamma si sente sola”





Virginia Mihajlovic si è raccontata nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda sabato 11 ottobre. Accanto al marito Alessandro Vogliacco, con cui ha costruito una splendida famiglia, è mamma di due figli: Violante e Leone Sinisa. Proprio sul nome del secondogenito, ha spiegato: “Racchiude il nome di mio padre e l’immagine del leone, che rappresenta esattamente ciò che lui era per noi. Spero che Leone erediti almeno un po’ della sua forza e del suo carattere”.





Virginia ha anche confidato il desiderio di allargare ancora la famiglia: “Mi piacerebbe avere un altro figlio, vorrei regalare a Violante e Leone questa gioia”. Un desiderio nato dalla consapevolezza dell’importanza che i suoi fratelli hanno avuto per lei, soprattutto nei momenti difficili, come la perdita del padre, Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa della leucemia.

Parlando di quel dolore, Virginia ha raccontato come la malinconia accompagni spesso anche le giornate più gioiose:

“Quando perdi una persona così importante, anche i momenti più belli, come la nascita di un figlio o un battesimo, sono accompagnati da una sottile tristezza. Vivi emozioni forti e meravigliose, ma sai che non potrai condividerle con chi per te era fondamentale. E nel mio caso, è mio padre. Le giornate felici portano con sé una malinconia che cerchi di mettere da parte, ma è inevitabile”.

Anche sua madre, Arianna Mihajlovic, affronta ogni giorno il vuoto lasciato da Sinisa. “La mamma a volte si sente sola, ma è una donna forte, ha grinta. Sta bene, anche se ci sono momenti difficili, di solitudine e di mancanza”, ha detto Virginia, aggiungendo che, nei silenzi più profondi, la madre cerca comunque di andare avanti.

Infine, un ricordo indelebile: “Se oggi sono una donna coraggiosa, lo devo a mio padre. È lui che mi ha insegnato a non mollare mai”.



