Vittoria di Sinner agli Australian Open, ma la stampa tedesca insinua: “Una farsa, dubbi di doping sulla finale”

Nonostante la vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner affronta le polemiche legate al caso doping. Intanto, il tennista azzurro consolida il primo posto nel ranking ATP.

Nel giorno della sua grande vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner è stato protagonista di un episodio che ha suscitato grande discussione, non solo per il suo trionfo, ma anche per un articolo del quotidiano tedesco Bild. In vista della finale contro Alexander Zverev, il giornale ha lanciato un’accusa forte, scrivendo che una “ombra doping” incombe sulla competizione. La pubblicazione ha dichiarato che la presenza di Sinner in finale sarebbe una “farsa” per molti, citando il caso del Clostebol, un farmaco che Sinner avrebbe assunto in modo accidentale tramite il suo fisioterapista.





Il caso doping che scuote il tennis

Secondo Bild, la positività al Clostebol di Sinner è stata “inconcepibile” per molti esperti e osservatori, che ritengono che un’altra disciplina avrebbe reagito diversamente. L’articolo sottolinea che, nonostante le due positività, Sinner non è stato squalificato, permettendogli di continuare a giocare e vincere, come dimostrato dal suo secondo titolo Slam agli US Open del 2024. L’agenzia mondiale antidoping (WADA) ha anche presentato ricorso contro la “quasi assoluzione” di Sinner, portando il caso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS). L’atleta rischia una possibile squalifica di due anni e dovrà affrontare l’udienza il 16 e 17 aprile a Losanna.

Nonostante le polemiche, la vittoria di Sinner contro Zverev in tre set non è passata inosservata. Zverev, visibilmente abbattuto, ha dimostrato una grande sportività, congratulandosi con Sinner e riconoscendo il suo incredibile valore. “Complimenti, Jannik, te lo sei meritato, sei il numero uno del mondo e non di poco”, ha dichiarato il tedesco dopo la sconfitta. Un segno di grande rispetto tra i due campioni, che si sono scambiati parole di ammirazione reciproca.

Sinner e il ranking ATP: il primo posto si consolida

Dopo la vittoria agli Australian Open, il ranking ATP di Jannik Sinner è sempre più solido. Con il trionfo di Melbourne, Sinner è salito a 11.830 punti, allungando su Zverev, che si trova a 3.695 punti di distanza. La distanza tra il tennista altoatesino e il numero due del mondo continua ad aumentare, mentre Carlos Alcaraz, fermo a 7.010 punti dopo l’eliminazione ai quarti, vede diminuire il suo distacco.

Nonostante le difficoltà legate al caso doping, il talento di Sinner sembra essere indiscusso, e la sua determinazione a rimanere al top del tennis mondiale appare sempre più evidente. Con la vittoria agli Australian Open, Sinner ha confermato il suo status di stella emergente del tennis internazionale.