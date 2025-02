Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi insieme per la prima volta alle sfilate di moda

Nell’ambito della Settimana della Moda di Milano, Vittoria Puccini ha fatto la sua apparizione in prima fila alla sfilata per il centenario del marchio Fendi, curata da Silvia Venturini Fendi. L’attrice, nota per il suo talento e il suo carisma, sta vivendo un periodo di grande successo grazie al film Follemente, uscito il 20 febbraio e già accolto con entusiasmo dal pubblico, e alla serie Belcanto, in onda su Rai 1, dove interpreta una madre che cerca di liberarsi da un marito violento per realizzare i sogni delle sue figlie.





Alla sfilata, Vittoria Puccini era accompagnata dalla figlia Elena Preziosi, 18 anni, avuta dall’ex compagno, l’attore Alessandro Preziosi. La presenza di madre e figlia insieme ha catturato l’attenzione dei presenti, non solo per il loro legame, ma anche per la loro straordinaria somiglianza. Entrambe hanno scelto di indossare look coordinati, con tonalità che richiamano la palette del salvia e del verde oliva, evidenziando ulteriormente il loro legame.

Vittoria Puccini ha indossato un outfit della collezione Primavera/Estate di Fendi, composto da una lunga gonna trasparente decorata con ricami floreali in 3D e un blazer lungo color salvia della linea Selleria. La scelta di questi capi riflette non solo il suo stile personale, ma anche l’eleganza e la raffinatezza del marchio. Anche Elena ha optato per un look che si inserisce perfettamente nella stessa estetica, indossando un trench beige abbinato a un top in seta e a culotte nere in maglia, creando un contrasto armonioso con l’outfit della madre.

Per completare il suo look, Vittoria Puccini ha scelto di indossare un paio di bootie in pelle Terra di Siena, parte della collaborazione con Red Wing, caratterizzati dal tradizionale motivo FF sui lati. Questi stivaletti, venduti sul sito della Maison italiana al prezzo di 1250 euro, hanno aggiunto un tocco di classe al suo outfit, dimostrando la sua attenzione ai dettagli e al design.

La partecipazione di Vittoria Puccini e Elena Preziosi a questo evento segna una nuova tappa nel loro percorso insieme. Le due avevano già fatto la loro prima apparizione pubblica nel 2023, durante la Mostra del Cinema di Venezia, quando Elena aveva solo 17 anni. La loro presenza alla sfilata di Fendi non solo celebra il legame familiare, ma rappresenta anche una nuova fase nella vita di Elena, che sta iniziando a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo.

La sfilata di Fendi ha visto la partecipazione di molte altre celebrità, tra cui Bianca Balti, Miriam Leone e Rose Villain, tutte unite nel celebrare un secolo di storia del marchio. L’evento ha attirato un vasto pubblico, dimostrando l’importanza di Fendi nel panorama della moda internazionale e l’impatto che ha avuto nel corso degli anni.

Vittoria Puccini, con la sua carriera consolidata e i suoi recenti successi, continua a essere una figura di riferimento nel mondo del cinema e della televisione italiana. La sua capacità di affrontare ruoli complessi e significativi, come quello di una madre in difficoltà in Belcanto, ha contribuito a consolidare la sua posizione nel panorama artistico nazionale.

La presenza di Elena Preziosi accanto a sua madre rappresenta anche un simbolo di continuità e di passaggio di testimone tra generazioni. Mentre Vittoria continua a brillare nel suo percorso professionale, Elena sembra essere pronta a intraprendere il proprio viaggio nel mondo dello spettacolo, sostenuta dall’esperienza e dal supporto della madre.