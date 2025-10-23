Vittoria Puccini: “Sposerò Fabrizio Lucci, mia figlia ha impedito a me e Alessandro Preziosi di farci del male”





In un’intervista al settimanale F, l’attrice Vittoria Puccini si è aperta riguardo al suo imminente matrimonio con il compagno Fabrizio Lucci, con il quale condivide la vita da circa undici anni. Nonostante la decisione di sposarsi sia stata presa, Puccini ha dichiarato che non sono stati definiti dettagli specifici riguardo alla cerimonia. “Magari decidiamo all’ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà”, ha spiegato, lasciando aperte tutte le possibilità.





Reduce dal suo recente ruolo di Maria nella serie Belcanto, Puccini ha parlato della stabilità che ha trovato nella sua relazione con Lucci. “Il suo periodo di prova è finito. Dorme sonni sereni, secondo me”, ha scherzato, evidenziando la serenità che caratterizza la loro vita insieme. La coppia ha affrontato diverse sfide nel corso della loro relazione, ma sembra aver trovato un equilibrio soddisfacente.

In passato, Vittoria Puccini aveva anche considerato l’idea di avere un altro figlio. “Il pensiero l’ho accarezzato, ma mi sembrava troppo dopo i cambiamenti che ho dovuto attraversare”, ha confessato. Con il passare del tempo, ha avvertito che potrebbe rimanere delusa per non aver seguito quel desiderio. “Se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto”, ha aggiunto, riflettendo sulle opportunità perdute.

Parlando della sua relazione con l’ex compagno Alessandro Preziosi, Puccini ha rivelato di aver sofferto molto dopo la loro separazione. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza della loro figlia Elena in quel periodo difficile. “Nostra figlia ci ha protetti, ci ha impedito di farci del male”, ha dichiarato, evidenziando come il benessere della bambina sia sempre stato una priorità per entrambi. Puccini ha condiviso un ricordo di un momento difficile, quando, dopo una rottura, si è trovata a comportarsi in modo impulsivo. “Convivevo con una persona, ci siamo lasciati e ho portato via tutto quello che c’era in casa, in modo compulsivo, senza senso. In quel momento era come se non ragionassi. Ma mi sono subito pentita e oggi mi dico: perché l’ho fatto?”, ha spiegato, mostrando consapevolezza e maturità rispetto a quell’esperienza.

L’attrice ha anche parlato della sua crescita personale attraverso le difficoltà amorose. Secondo Puccini, l’amore può portare a comportamenti negativi, specialmente quando le emozioni prendono il sopravvento. “Quando ero più giovane mi è successo”, ha affermato, riferendosi a come le esperienze passate l’abbiano plasmata. Questo tipo di introspezione dimostra quanto sia importante per lei riflettere sulle proprie esperienze e imparare da esse.

In merito alla sua carriera, Vittoria Puccini continua a lavorare con passione, affrontando ruoli che le permettono di esprimere la sua versatilità come attrice. Il suo impegno nel mondo dello spettacolo è evidente e, nonostante le sfide personali, ha mantenuto una presenza costante nel panorama televisivo e cinematografico italiano.

Il matrimonio con Fabrizio Lucci rappresenta per Puccini un passo significativo nella sua vita. Dopo undici anni di relazione, la decisione di unirsi in matrimonio sembra essere naturale, anche se non priva di incertezze riguardo alla forma che assumerà. “È una cosa che abbiamo deciso di fare, ma non abbiamo fissato né organizzato nulla”, ha ribadito, dimostrando un approccio sereno e aperto verso il futuro.

La sua storia con Alessandro Preziosi rimane un capitolo importante della sua vita, ma Puccini ha dimostrato di aver superato quel periodo, trovando una nuova stabilità con Lucci. “Ma il fatto di avere Elena, che veniva prima dei nostri problemi, ci ha protetto”, ha concluso, evidenziando come la figlia sia stata un elemento chiave per mantenere un equilibrio anche nei momenti di difficoltà.

In sintesi, Vittoria Puccini si presenta come una donna matura e consapevole, pronta ad affrontare il futuro con il suo compagno e i suoi cari. Con il matrimonio all’orizzonte e una carriera in continua evoluzione, l’attrice sembra aver trovato il suo posto, sia nella vita privata che professionale.



