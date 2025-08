“Vivo senza gas e mangio una volta al giorno”: il dramma di Michela Miti, la supplente di Pierino

La nota attrice Michela Miti, conosciuta per aver interpretato la supplente nei celebri film della saga di Pierino accanto ad Alvaro Vitali, ha condiviso la sua difficile situazione personale ed economica. A 62 anni, la donna vive in una condizione di grave precarietà e si trova a fronteggiare uno sfratto imminente dalla casa in cui risiede. In un’intervista al settimanale Gente, ha deciso di rendere pubbliche le difficoltà che sta affrontando.





“Purtroppo mi hanno anche notificato l’avviso di sfratto, e l’unica notizia positiva è che solo pochi giorni fa ho saputo che è stato prorogato a settembre. I miei giorni di permanenza in questa casa sono davvero agli sgoccioli”, ha dichiarato l’attrice, descrivendo il disagio che sta vivendo. La situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di gas nell’abitazione, che la obbliga a cucinare utilizzando un piccolo forno elettrico. “Solo grazie all’ausilio di un miracoloso fornetto elettrico riesco a cucinarmi un pasto almeno una volta al giorno”, ha aggiunto.

La carriera di Michela Miti ebbe il suo massimo splendore negli anni Ottanta, quando l’attrice diventò un volto noto del cinema italiano. La sua popolarità esplose nel 1981, quando, appena 18enne, posò per l’edizione italiana di Playboy. Fu proprio in quel periodo che iniziò a lavorare nel mondo del cinema, esordendo con due film della saga di Pierino: Pierino contro tutti e Pierino colpisce ancora. Successivamente, partecipò ad alcune pellicole della commedia sexy all’italiana, tra cui W la Foca, Biancaneve & Co e Vieni avanti cretino.

Nonostante il successo iniziale, la sua carriera subì una lunga pausa. Tornò sul grande schermo nel 1999 con il film Gialloparma, scritto da Alberto Bevilacqua, suo compagno per 18 anni fino alla morte dello scrittore nel 2013. La relazione con Bevilacqua fu una parte importante della vita di Miti, sia dal punto di vista personale che professionale.

Nel corso degli anni, l’attrice ha anche condiviso episodi dolorosi del suo passato. Nel 2020, ospite del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, raccontò di aver subito violenza da parte di un produttore cinematografico durante un provino quando aveva appena 16 anni. Questo episodio ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera.

Oggi, però, il presente di Michela Miti è segnato da difficoltà economiche che non le permettono di vivere dignitosamente. La sua situazione rappresenta un esempio delle sfide che molti artisti possono incontrare dopo aver raggiunto la notorietà. Nonostante il successo ottenuto in passato, la mancanza di opportunità lavorative e le difficoltà finanziarie possono portare a condizioni di vita estremamente precarie.

L’attrice spera che rendere pubblica la sua storia possa sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle difficoltà che molte persone nel settore dello spettacolo si trovano ad affrontare. “Non è facile parlare di queste cose”, ha dichiarato Miti, “ma credo sia importante farlo per rompere il silenzio su una realtà che riguarda molte persone”.

La vicenda di Michela Miti solleva interrogativi sul supporto offerto agli artisti in difficoltà e sulla necessità di garantire loro una rete di protezione sociale adeguata.