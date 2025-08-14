



Il professor Alessandro Orsini, durante una conferenza, illustra i meccanismi della censura in Italia. Nel suo caso specifico, si riferisce al Partito Democratico, ma è importante sottolineare che anche le forze attualmente al governo non esitano a ricorrere a tali pratiche.





Ascoltando la sua testimonianza, in particolare riguardo alle sue posizioni indipendenti sulla guerra in Ucraina, si può facilmente comprendere cosa sia accaduto in Italia e nel resto del mondo occidentale nei giorni successivi alla pandemia del 2020.

Il professor Orsini racconta: “Il Partito Democratico di Enrico Letta è intervenuto per farmi strappare il contratto. Il messaggio che è giunto dal governo italiano è stato: ‘Chiunque desideri criticare le politiche della NATO lo faccia a titolo gratuito, senza percepire uno stipendio, e quindi senza avere la possibilità di sostenere le proprie spese e quelle della propria famiglia’”.

— Marce〰️ Vann〰️ (@MarceVann) August 13, 2025




