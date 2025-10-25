“Volevo sparire, non mi accettavano al fianco di Geolier”: Chiara Frattesi si racconta e parla dell’ex Valeria





Chiara Frattesi, modella e influencer, ha recentemente condiviso le sue esperienze riguardo alle sfide affrontate all’inizio della sua relazione con il rapper Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo. In un’intervista rilasciata attraverso le sue Instagram Stories, Frattesi ha rivelato il dolore e le difficoltà emotive che ha subito a causa delle critiche e degli attacchi ricevuti sui social media. La relazione tra i due dura da circa un anno, ma per un lungo periodo il pubblico ha faticato ad accettare la presenza di Chiara al fianco di Geolier, in parte a causa dell’ingombrante figura di Valeria D’Agostino, l’ex fidanzata storica del rapper, a cui quest’ultimo ha dedicato diverse canzoni.





L’inizio della storia d’amore tra Frattesi e Geolier è stato segnato da una serie di ostacoli, principalmente legati alla percezione pubblica. Nonostante il legame si sia consolidato nel tempo, le critiche e gli attacchi da parte di alcuni fan del rapper non si sono placati. Chiara ha descritto come, nonostante Geolier sia stato in grado di mantenere una certa immunità alle critiche, lei stessa ha subito un bombardamento di insulti e commenti negativi. “Avevo paura di non riuscire a superare questo ostacolo, c’erano momenti in cui volevo solo sparire”, ha confessato, rivelando la profondità del suo dolore e la sua vulnerabilità.

Il supporto di Geolier è stato fondamentale per Chiara durante questi momenti difficili. La giovane ha sottolineato come il rapper l’abbia aiutata a far fronte all’odio che si era riversato su di lei, senza mai rispondere agli attacchi. La sua scelta di mantenere un atteggiamento dignitoso e silenzioso ha dimostrato la sua forza interiore, nonostante le circostanze avverse. Questo aspetto della loro relazione ha messo in luce il legame profondo che si è sviluppato tra i due, nonostante le difficoltà iniziali.

È importante notare che Chiara Frattesi non ha avuto alcun ruolo nella rottura tra Geolier e Valeria D’Agostino. La relazione tra Geolier e Valeria, iniziata quando erano entrambi molto giovani, si è conclusa a giugno 2024, prima che il rapper iniziasse a frequentare Chiara. La storia d’amore tra Frattesi e Geolier è cominciata a fine luglio dello stesso anno, durante le vacanze in Sardegna. Pertanto, gli attacchi ricevuti dall’influencer appaiono del tutto ingiustificati, poiché non ha contribuito alla separazione della coppia precedente.

Dopo la rottura, Valeria D’Agostino non ha ancora trovato un nuovo partner e continua a condividere la sua vita sui social, dove pubblica principalmente contenuti legati alla moda. Attualmente, vive tra Milano, Napoli e gli Stati Uniti. Nonostante la sua storia con Geolier sia ormai conclusa, non ci sarebbero stati ulteriori contatti o incontri documentati tra i due dopo la dedica che il rapper le ha fatto allo stadio Maradona, avvenuta quando la loro relazione era già terminata.

La situazione di Chiara Frattesi è emblematica delle pressioni che molte figure pubbliche affrontano, in particolare quando si trovano a dover navigare in relazioni con persone già note e amate dal pubblico. La presenza di un ex fidanzato famoso può complicare ulteriormente le dinamiche relazionali, rendendo difficile per i nuovi partner trovare il loro posto. Questo è esattamente ciò che Frattesi ha dovuto affrontare, e la sua esperienza mette in luce le sfide uniche che derivano dall’essere al centro dell’attenzione mediatica.



