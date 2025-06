Volo Berlino-Milano travolto da tempesta: atterraggio forzato e 9 feriti, 3 in ospedale

Un volo di linea di Ryanair, partito da Berlino e diretto a Milano, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Memmingen a causa di una violenta supercella temporalesca. L’incidente si è verificato mercoledì sera, intorno alle 20:25, mentre l’aereo sorvolava la Germania. A bordo si trovavano 179 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, di cui nove sono stati feriti durante le forti turbolenze.





La tempesta ha colpito il velivolo in modo violento, causando danni anche a terra, con alberi abbattuti e case danneggiate. Durante le turbolenze, diversi passeggeri sono stati sbalzati dai loro posti, riportando ferite lacero-contuse agli arti e alla testa, oltre a problemi alla schiena a causa del colpo di frusta.

Dopo l’allerta lanciata dal comandante alla torre di controllo, il volo è stato dirottato su Memmingen, poiché le condizioni meteorologiche non permettevano un atterraggio sicuro all’aeroporto di Monaco. L’aeromobile è riuscito ad atterrare senza ulteriori incidenti circa venti minuti dopo, alle 20:44.

I passeggeri feriti sono stati immediatamente soccorsi dai servizi sanitari all’arrivo. Tra i feriti, vi erano otto passeggeri e un membro dell’equipaggio, inclusi un bambino di soli due anni e due donne. Fortunatamente, dopo i controlli medici iniziali, nessuno di loro ha riportato ferite gravi. Tuttavia, tre persone sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti: una donna di 59 anni con un forte mal di schiena, un’altra donna con una lacerazione alla testa e il bambino di due anni, che ha subito diverse contusioni.

A scopo precauzionale, tutti i passeggeri sono stati visitati dai soccorritori per verificare eventuali lesioni. Gli altri feriti sono stati dimessi dopo aver ricevuto cure ambulatoriali. La polizia locale ha fatto sapere che l’autorità per l’aviazione della Baviera meridionale non ha autorizzato un volo di collegamento, costringendo la compagnia aerea a organizzare trasferimenti in autobus per permettere ai passeggeri di proseguire il loro viaggio.

Il maltempo ha avuto un impatto significativo anche al di fuori dell’incidente aereo. In Germania, i servizi di emergenza hanno dovuto gestire numerosi interventi a causa della tempesta. Nel Baden-Württemberg, un tornado ha scoperchiato i tetti di diverse abitazioni a Ulm, mentre alberi caduti e danni si sono registrati anche nell’Alta Baviera settentrionale e nell’Alto Palatinato. I vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi, ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

L’atterraggio di emergenza del volo di Ryanair ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei voli in condizioni meteorologiche avverse. Questo episodio sottolinea l’importanza di una gestione attenta e tempestiva delle situazioni di emergenza da parte degli equipaggi aerei e delle autorità aeroportuali.