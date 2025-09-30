Vuole governare la Calabria ma non conosce la mappa della regione: l’ultima figuraccia





Il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, è finito al centro delle critiche per una nuova gaffe geografica durante la sua campagna elettorale, ormai accompagnata da numerose uscite infelici. In un recente confronto a Catanzaro con Legambiente, Tridico ha dichiarato: “Sono innamorato della Costa degli Dei, fino a Diamante”, dimostrando una netta confusione sulla conformazione del territorio calabrese.





La Costa degli Dei è infatti un tratto costiero del Tirreno meridionale che si estende da Pizzo a Nicotera, abbracciando l’intera provincia di Vibo Valentia per circa 55 chilometri. Al contrario, Diamante si trova sulla costa tirrenica nord-occidentale della Calabria, all’interno della Riviera dei Cedri, ed è distante circa 150 chilometri dalla Costa degli Dei, nel territorio della provincia di Cosenza. Questa imprecisione ha scatenato molte ironie e critiche sui social network, riflettendo la percezione di una conoscenza superficiale del territorio che il candidato vorrebbe governare.

Non è il primo errore di Tridico, che tra le altre cose ha confuso anche il nome di località calabresi e ha dimostrato poca familiarità con la realtà regionale. Tra le critiche si evidenzia che l’ex presidente dell’Inps risiede da anni a Roma, dove insegna, e non ha nemmeno spostato la sua residenza in Calabria, cosa che gli impedirà di votare personalmente alle prossime elezioni regionali, fissate per domenica e lunedì.

I sondaggi attuali lo danno in netto svantaggio rispetto all’attuale governatore di centrodestra, Roberto Occhiuto, che guida la coalizione unita di Forza Italia con un ampio margine.

La campagna politica di Tridico prosegue tra difficoltà e scivoloni, mentre l’attenzione rimane alta sulla conoscenza e il rapporto reale dei candidati con il territorio calabrese.



