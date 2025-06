Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole per i 30 anni della soap

In diretta la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2025-2026, con tutte le novità su programmi tv, fiction e conduttori di Rai1, Rai2 e Rai3. Ecco cosa vedremo nella nuova stagione televisiva della tv di Stato. La conferenza stampa si svolgerà a Napoli, presso il Centro di Produzione di Via Marconi, alle ore 12:30. La presentazione è stata anticipata da polemiche per eventuali tagli e riduzioni, da Report a programmi di approfondimento, per questo motivo potrebbero esserci degli assenti.





Whoopi Goldberg a Un posto al Sole. Maria Pia Ammirati ha annunciato un’incredibile novità: “Per i trent’anni della soap, ci siamo fatti questo regalo fantastico”. Sarà organizzata una grande conferenza stampa di presentazione e ci sarà una linea mystery scritta apposta per l’attrice, che svilupperà anche una linea sentimentale con uno dei protagonisti di Un posto al sole.

I programmi cancellati: da Cattelan a Citofonare Rai2

Tra i programmi cancellati nella prossima stagione in Rai: “Petrolio” di Giammaria, “Citofonare Rai2” di Ventura-Perego (sospeso), “Il fattore umano”, “Rebus” di Zanchini, “Tango” di Costamagna, “Agorà Weekend” di Mariani, nonostante buoni ascolti. Caso clamoroso: chiude “E poi c’è Cattelan”, conduttore verso Mediaset. Cancellati anche “Generazione Z” di Setta, “Sabato in diretta” di D’Aquino (sostituito da “Bar Centrale” di Isoardi), “XXI secolo” di Giorgino, “La fisica dell’amore” di Schettini.