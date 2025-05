X Factor, Francesco Gabbani sarà il quarto giudice al posto di Manuel Agnelli

Sarà Francesco Gabbani a occupare il posto lasciato vacante da Manuel Agnelli nella nuova edizione di X Factor. Secondo quanto riportato da Open, il cantautore toscano prenderà parte al talent show di Sky affiancando i giudici già confermati: Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Anche Giorgia sarà nuovamente al timone della conduzione, dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione.





Per Gabbani, noto per i suoi successi musicali e reduce dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Viva la Vita”, si tratta del primo approccio al ruolo di giudice in un talent show. Tuttavia, non è nuovo al mondo televisivo: in passato ha condotto su Rai1 il programma “Ci vuole un fiore”, dimostrando una certa versatilità anche al di fuori della musica.

Il cambio di giudice arriva dopo l’annuncio dell’uscita di scena di Manuel Agnelli, che abbandona X Factor dopo sei edizioni. La sua esperienza nel programma aveva raggiunto l’apice nel 2024, quando la sua artista Mimì aveva trionfato nella finale, svoltasi per la prima volta nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. Questa vittoria aveva rappresentato una chiusura significativa del suo percorso all’interno del talent.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Gabriele Fazio su Open, dietro l’addio di Agnelli potrebbero esserci tensioni con Achille Lauro, anche se nessuna delle parti coinvolte ha mai confermato queste voci. Nonostante ciò, la decisione segna una svolta per il programma, che si prepara a ripartire con una giuria rinnovata.

Il debutto di Francesco Gabbani come giudice rappresenta una novità interessante per il pubblico e per lo stesso artista, che avrà l’opportunità di mettere in campo la sua esperienza musicale in un contesto diverso. Il suo stile e la sua personalità potrebbero portare una ventata di freschezza al programma, contribuendo a mantenere alto l’interesse degli spettatori.

Confermati invece gli altri giudici: Paola Iezzi, veterana della scorsa edizione; Achille Lauro, artista poliedrico e sempre al centro dell’attenzione mediatica; e Jake La Furia, rapper e produttore discografico. La loro presenza garantisce una certa continuità rispetto alla stagione precedente.

Anche per la conduzione non ci saranno cambiamenti: sarà ancora una volta Giorgia a guidare il programma. La cantante, che ha ricevuto ottimi consensi per il suo lavoro nella scorsa edizione, si prepara a tornare sul palco di X Factor con la stessa energia e professionalità che l’hanno contraddistinta.

L’attesa per la nuova stagione è alta, e l’arrivo di Francesco Gabbani potrebbe rappresentare un elemento di novità capace di attirare ancora più pubblico. La sua capacità di connettersi con le persone e il suo talento musicale saranno sicuramente messi alla prova in un ruolo così importante.

Nel frattempo, i fan del programma si interrogano su come questa nuova giuria influenzerà l’andamento della competizione. L’addio di Manuel Agnelli, figura storica del talent, lascia un vuoto che sarà difficile colmare. Tuttavia, la scelta di puntare su un artista amato come Gabbani potrebbe rivelarsi vincente.