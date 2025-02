Zeudi accusata di mentire: il video che smentisce le sue parole al Grande Fratello

Il triangolo amoroso tra Helena, Javier e Zeudi è giunto a una svolta, ma una rivelazione in un video ha scatenato nuove polemiche nel reality show.

Nel Grande Fratello, il triangolo amoroso che si era creato tra Javier, Helena e Zeudi ha finalmente preso una piega definitiva. Dopo giorni di avvicinamento tra Helena e Javier, i due sono diventati ufficialmente una coppia, con l’ex Miss Italia che si è fatta da parte. Durante l’ultima diretta, le dichiarazioni importanti dei due hanno messo fine alla tensione, culminando in una notte di passione trascorsa nel tugurio.





Nel frattempo, Zeudi ha vissuto un crollo emotivo. Si è sfogata con gli altri concorrenti, convinta di aver ricevuto addirittura una nomination da Helena dopo tutto quello che avevano passato insieme. Non si è fermata lì, ma ha attaccato anche il pallavolista, accusandolo di essere sempre protetto dagli altri concorrenti. “Ha i difensori, un popolino senza il quale non sarebbe mai stato tutelato. Lo fanno perché è forte, così come Helena, per questo si schierano dalla loro parte”, ha dichiarato davanti alle telecamere.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata. Un video sta facendo il giro del web e ha messo in discussione la veridicità delle dichiarazioni di Zeudi. Secondo il filmato, le cose sarebbero andate diversamente rispetto a quanto raccontato dalla concorrente. In particolare, si dice che Javier sarebbe andato nel letto di Zeudi, smentendo le accuse che lei aveva fatto nei confronti di Helena.

Il video, che mostra dettagli precisi con tanto di orari, ha acceso una forte discussione tra i fan del programma. Molti di loro hanno commentato duramente su X, accusando Zeudi di mentire. “Bugiarda”, scrive un utente, chiedendo che il video venga mostrato in diretta a Helena. Altri si sono espressi con frasi come: “Facciamolo girare il più possibile”, evidenziando come la regia non abbia mai mostrato il filmato durante le puntate. La situazione si è trasformata in un vero e proprio dibattito sui social, con molti che invocano che la verità venga finalmente rivelata in diretta.

Questo episodio ha suscitato molte discussioni, facendo emergere dubbi sulla sincerità dei concorrenti e sulle dinamiche che si stanno sviluppando all’interno della Casa. Il pubblico sembra non avere alcuna intenzione di dimenticare questo nuovo sviluppo e chiede giustizia per la verità.