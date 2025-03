Zeudi Di Palma al centro di polemiche dopo le sue affermazioni al Grande Fratello, scatenando reazioni negative da parte di concorrenti e pubblico

Zeudi Di Palma continua a essere una delle figure principali di questa edizione del Grande Fratello, ma la sua recente apparizione ha suscitato un acceso dibattito. Nella puntata andata in onda il 17 marzo, l’ex Miss Italia è stata al centro di attacchi da parte di altri inquilini della Casa, tra cui Helena Prestaes, che ha contestato le affermazioni di Zeudi riguardo alla sua confusione sentimentale, chiarendo che non si riferiva alla sua sessualità, ma alla sua confusione interiore. Anche Federico Chimirri ha criticato la concorrente, accusandola di aver messo in atto una strategia per arrivare in finale.





Le dichiarazioni di Federico hanno scatenato l’ira delle fan di Zeudi, conosciute come le “Zelena”, che non hanno esitato a minacciare lo chef di morte. Le critiche nei confronti di Zeudi non sono arrivate solo dai concorrenti, ma anche dal pubblico, che ha espresso il proprio disappunto per il suo comportamento.

Durante la stessa puntata, Zeudi ha condiviso i suoi piani per l’estate, affermando: “Andrò al mare da sola con i libri, anzi no, perché mi importunano. Vado con mamma così mi fa da bodyguard”. Questa frase ha colto di sorpresa molti telespettatori e ha generato una serie di reazioni negative sui social media.

Gli utenti non hanno risparmiato critiche, commentando la presunzione di Zeudi. Un utente ha scritto: “‘Andrò al mare da sola con i libri, anzi no, perché mi importunano. Vado con mamma così mi fa da bodyguard’. È arrivata Adriana Lima, spostatevi wow”. Un’altra persona ha confessato di aver cambiato opinione su di lei: “Mi sono ricreduta a due settimane dalla fine. Mi brucia il dito per i voti dati in passato… che tristezza! Ho cambiato totalmente il mio punto di vista e percezione. Quando sento parlare Zeudi e Shaila devo cambiare canale!”

Altri commenti hanno messo in discussione la percezione di Zeudi della realtà. Un utente ha sarcasticamente affermato: “Quando si perde il senso della realtà. Un’altra che non potrà andare nemmeno al cinema Ahaha”. Altri ancora hanno sottolineato la sua arroganza, dicendo: “Ma chi se la caga? Ma tutta questa presunzione, ma chi c*** è, manco fosse Naomi Campbell? Vola basso”. Un altro commento ha aggiunto: “Che schiaffo con la realtà che avrà la miss una volta uscita da lì”.

La situazione ha messo in evidenza come le dinamiche interne al Grande Fratello possano influenzare non solo le relazioni tra i concorrenti, ma anche l’opinione pubblica. Zeudi ha trovato il suo nome al centro di una tempesta mediatica, e il suo comportamento ha sollevato interrogativi sul modo in cui i concorrenti si relazionano con il pubblico e tra di loro.