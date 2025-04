Zeudi è tornata a casa dopo il Grande Fratello e ha rivelato: ci sono state molte novità da raccontare!

Lunedì 31 marzo, al termine della diciottesima edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha superato Helena Prestes al televoto finale. Zeudi Di Palma, che ha ottenuto il quinto posto, è stata eliminata proprio da Helena, un momento che ha suscitato forti reazioni tra gli ex concorrenti e i sostenitori della modella brasiliana. Dopo la sua avventura nella casa più seguita d’Italia, Zeudi è tornata a Napoli.





L’ex concorrente ha espresso gratitudine alle sue sostenitrici, le “Zelena”, per il sostegno ricevuto durante il reality. In un’intervista, Zeudi ha condiviso le sue riflessioni sulla partecipazione al programma, affrontando anche le critiche che ha subito e raccontando i momenti più significativi vissuti all’interno della casa. “Ero quella con le percentuali più alte grazie a voi. Amo il fatto che abbiate apprezzato la mia persona da 138 paesi”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza del supporto ricevuto.

Zeudi ha rivelato di aver ricevuto regali da diverse nazioni, tra cui Brasile, Tunisia, Svizzera, Cile e Perù, un chiaro segno dell’affetto dimostrato dal pubblico internazionale. “Mi hanno seguita da 138 nazioni, non me l’aspettavo davvero. Devo imparare un po’ di lingue, anche l’inglese non lo so benissimo, ma adesso mi applicherò per parlare con tutti voi. Ho vinto, ragazzi io ho vinto, mi sono divertita, arrabbiata, emozionata. Ho ricevuto tantissimi regali, soprattutto dal Brasile, ma anche dalla Tunisia, dalla Svizzera, dal Cile, dal Perù, da tantissimi paesi. Ieri sera fuori dagli studi eravate tantissime. Sono felice per Jessica, meritava di vincere. Ho già sentito Chiara, ora si sta vivendo la sua famiglia, dopo ci risentiamo”, ha raccontato durante una diretta.

Dopo la sua uscita dalla casa, Zeudi ha anche affrontato le critiche ricevute. “Come ho preso le critiche ora che sono uscita e ho visto qualcosa? Bene, si prendono benissimo le critiche. Anche poco prima di uscire, Alfonso mi ha detto: ‘Zeudi, le persone o ti amano o ti odiano’. Io l’ho capito al Grande Fratello. Solo che fuori l’ho capito di meno, perché quando capisco che qualcuno non vuole interfacciarsi con me o comunque ha delle emozioni in negativo nei miei riguardi, come invidie, gelosie, io mi distacco e mi dissocio e prendo un’altra strada”.

Zeudi ha aggiunto: “Solo che, ovviamente, nella casa non è che si poteva fare questa roba. Quindi me ne sono resa conto, tanto anche dal pubblico. Ci sono amatori come odiatori e ci sta, va benissimo. Ma non è quello che mi scalfisce. Anzi, se ci sono tanti odiatori, significa che ci saranno anche tanti amatori”.

Infine, Zeudi ha condiviso cosa le è mancato della vita nella casa del Grande Fratello. “Cosa mi manca della casa del GF? Il giardino. Però è stata un’esperienza più dura di quello che pensavo, anche psicologicamente non è stato facile, ma nel complesso davvero dire che il bilancio è positivo. Se ho visto i miei video sui mega schermi a Times Square? Sì, tanta roba ragazze”.