Zeudi in difficoltà: il giornalista famoso sorprende l’ex Grande Fratello con una reazione inaspettata

Una recente iniziativa di raccolta fondi a favore di Zeudi Di Palma, quinta classificata nella finale del Grande Fratello, ha generato un acceso dibattito. Promossa dai suoi sostenitori, la campagna ha raccolto oltre 50.000 euro, ma ha attirato critiche significative, in particolare da parte di Alfonso Signorini, il conduttore del reality show. Signorini ha espresso il suo disappunto riguardo alla raccolta, sottolineando che i concorrenti del programma ricevono già una retribuzione per la loro partecipazione e che non dovrebbero essere soggetti a iniziative di questo tipo.





Nel dettaglio, Signorini ha chiarito che il Grande Fratello è un programma di intrattenimento che offre compensi ai partecipanti, rendendo quindi inappropriata la richiesta di fondi aggiuntivi. La polemica ha suscitato l’interesse di altre figure pubbliche, tra cui il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha utilizzato i suoi canali social per indagare ulteriormente sulla questione, cercando di comprendere le motivazioni dietro l’attivazione di una simile iniziativa per Zeudi.

Parpiglia ha contattato direttamente Zeudi Di Palma per ottenere chiarimenti sulla raccolta fondi, mettendo in discussione la legittimità dell’iniziativa. Tuttavia, la reazione di Zeudi ha sorpreso il giornalista: dopo un iniziale tentennamento e affermando di essere occupata, ha suggerito a Parpiglia di contattare la sua manager, che nel frattempo stava tentando di mettersi in contatto con lui.

Nel corso del programma “100X100 Parpiglia”, trasmesso su Studio 100, è stata trasmessa una parte della conversazione tra Parpiglia e Zeudi. In un estratto, Zeudi ha detto: “Scusa, sto facendo una cosa lavorativa, puoi sentire però Carmen che è la mia manager. La raccolta fondi? Scusa, devi sentire la manager, io non so nulla”. A queste parole, Parpiglia ha commentato: “E, ma se fai così…”, prima che Zeudi chiudesse la chiamata.

Dopo la conversazione, Parpiglia ha cercato di contattare la manager di Zeudi per organizzare un’intervista. Tuttavia, anche questa richiesta è rimasta senza risposta. La manager ha dichiarato: “Zeudi non può fare interviste fin quando non le scade il contratto con Endemol. La raccolta fondi? Ancora non sappiamo niente, non abbiamo i soldi”.

La situazione ha generato una vera e propria bufera mediatica, considerando che i concorrenti del Grande Fratello ricevono già un compenso per la loro partecipazione e hanno acquisito notorietà grazie al programma. Su richiesta di Gabriele Parpiglia, si è pronunciato anche il Codacons, che ha sottolineato: “Per definizione le raccolte fondi sono finalizzate alla beneficenza, questa è la loro destinazione. Non si possono fare raccolte fondi per risarcire i danni della mancata vittoria, ma non c’è un’irregolarità, non è illegale. Può però GoFundMe bloccare la raccolta fondi dicendo che non serve per aiutare nessuno”.