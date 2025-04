Zeudi trionfa e il Grande Fratello rivela un segreto sconvolgente dopo la finale, Jessica nel mirino delle critiche

La finale del Grande Fratello ha riservato un colpo di scena inaspettato, con Zeudi Di Palma che non solo non ha vinto, ma è addirittura arrivata ultima. Molti spettatori si aspettavano un testa a testa tra lei e Helena Prestes, ma le previsioni sono state smentite. Mariavittoria Minghetti, eliminata prima di Zeudi, non ha potuto partecipare alla corsa finale dopo essere stata battuta da Chiara.





Dopo il duello tra Chiara e Mariavittoria, che ha sancito la quinta finalista, i cinque concorrenti rimasti sono stati chiamati a prendere parte a un gioco piramidale. Le palline nere significavano immediato accesso al televoto, mentre quelle dorate avrebbero determinato chi mandare in nomination insieme a chi avesse preso una pallina nera. Zeudi ha pescato una pallina nera, mentre Lorenzo ha ottenuto quella dorata, portando Zeudi e Helena al televoto per l’eliminazione.

Il risultato finale ha visto il pubblico scegliere di salvare Helena, nonostante Zeudi avesse dalla sua parte un’alleanza strategica composta dai suoi fan e da quelli degli Shailenzo. Helena ha ricevuto il 52% dei voti, mentre Zeudi si è fermata al 47%. Alla fine, Helena è giunta al duello finale, dove ha perso contro Jessica, proclamata vincitrice di questa edizione del reality.

La classifica finale ha sorpreso molti, poiché le aspettative indicavano un confronto diretto tra Zeudi e Helena. Tuttavia, la realtà ha visto Helena al secondo posto e Zeudi all’ultimo. Mentre i dati ufficiali del Grande Fratello riportano questi risultati, i social media raccontano una storia diversa. Infatti, secondo molti, la vera competizione si svolge online.

Prima dell’inizio della trasmissione, Zeudi contava solo 46.000 follower su Instagram, cifra che è schizzata a 276.000 al termine del programma, con un guadagno di ben 230.000 nuovi seguaci. Al contrario, Helena ha visto un incremento di soli 61.000 follower, mentre Jessica ha raggiunto un totale di 186.000. Questi numeri sembrano indicare che Zeudi sia la vera vincitrice agli occhi del pubblico.

Durante la seconda metà della finale, i commenti sui social si sono intensificati, suggerendo che ci fosse un tentativo di “far vincere Jessica”. La situazione è diventata palpabile quando Zeudi è stata eliminata e le possibilità di vittoria per Helena sono diminuite. Molti utenti hanno espresso il loro supporto per Jessica, considerandola la più meritevole del titolo, mentre i numeri indicano chiaramente che Zeudi è l’ex Miss Italia più amata dal pubblico.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulle dinamiche del voto e sull’influenza dei social media nel determinare il successo dei concorrenti, suggerendo che la popolarità online potrebbe non riflettere necessariamente il risultato finale del reality. La situazione attuale sembra mettere in evidenza un divario tra la percezione del pubblico e le decisioni ufficiali del Grande Fratello.