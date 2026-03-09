19enne arriva al Pronto Soccorso di Villaricca con la gola tagliata: è in pericolo di vita





Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso e portato in ospedale con una grave ferita alla gola nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo. L’episodio si è verificato nell’area di Villaricca, in provincia di Napoli, e al momento la dinamica non è stata ancora chiarita. Il giovane, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe in pericolo di vita ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico definito particolarmente delicato.





Le prime segnalazioni indicano che la lesione avrebbe interessato anche una parte della giugulare, circostanza che ha reso necessario un immediato trattamento medico e il rapido trasferimento in una struttura sanitaria attrezzata. La priorità, fin dal suo arrivo in pronto soccorso, è stata la stabilizzazione delle condizioni cliniche e il contenimento dell’emorragia, con l’avvio delle procedure d’urgenza.

Parallelamente agli interventi sanitari, sono scattati gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a verificare le circostanze che hanno portato al ferimento. Gli investigatori, secondo quanto emerso nelle prime ore, stanno raccogliendo elementi utili per definire con precisione l’origine della lesione e il contesto in cui si sarebbe verificata.

In base alle informazioni iniziali, l’ipotesi ritenuta al momento più plausibile dagli inquirenti sarebbe quella di un incidente domestico. Anche su questo punto, tuttavia, si attende l’esito delle verifiche: saranno i successivi riscontri, tra testimonianze, rilievi e valutazioni complessive, a consentire di delineare un quadro più chiaro. La dinamica viene definita ancora in fase di ricostruzione e non risultano, al momento, dettagli ufficiali sulle modalità con cui il giovane avrebbe riportato la ferita.

Per quanto riguarda il percorso sanitario, l’incidente sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattinata. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giugliano di Giugliano, struttura che si trova in prossimità del confine con Villaricca. Qui il personale sanitario lo ha preso immediatamente in carico, avviando le manovre necessarie per gestire un quadro clinico complesso, compatibile con un trauma importante nella regione del collo.

Dopo le prime cure e la fase di stabilizzazione, i medici hanno disposto il trasferimento in sala operatoria, dove il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico finalizzato a salvargli la vita. Le condizioni sono state giudicate molto gravi e la prognosi resta riservata, in attesa di ulteriori aggiornamenti clinici.

Sul fronte investigativo, i carabinieri di Villaricca hanno avviato le attività di rito: raccolta delle prime testimonianze, acquisizione di informazioni utili e predisposizione dei rilievi necessari. L’obiettivo è verificare in modo puntuale la sequenza degli eventi, il luogo esatto del ferimento e le circostanze che avrebbero portato alla lesione. In questa fase, ogni elemento viene considerato rilevante per stabilire se si sia trattato effettivamente di un incidente domestico, come indicato dalle prime valutazioni, oppure se emergano aspetti differenti.

Nella ricostruzione iniziale riferita da fonti qualificate, il quadro rimane aperto e non vengono esclusi approfondimenti ulteriori. La presenza dei carabinieri in ospedale e sul territorio risponde proprio alla necessità di chiarire, in tempi rapidi, i contorni dell’accaduto. Non è escluso che vengano svolti ulteriori accertamenti anche con il supporto di verifiche tecniche e dell’acquisizione di eventuali elementi documentali utili.

La notizia ha avuto un impatto immediato sulla comunità dell’area nord di Napoli, dove l’episodio è stato seguito con apprensione. Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sulle condizioni del giovane e sull’esito dell’intervento, oltre che sull’avanzamento dell’inchiesta.

In relazione alle prime informazioni disponibili, resta confermato che l'ipotesi prevalente, allo stato, è quella del ferimento avvenuto in ambito domestico, ma la conferma definitiva dipenderà dagli esiti delle verifiche in corso.




