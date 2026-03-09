Motivo medico per cui Barron Trump non può entrare nell’esercito USA mentre americani furiosi vogliono mandarlo nella guerra con l’Iran





Donald Trump è da tempo noto per aver evitato la leva durante la guerra del Vietnam. Recentemente, le notizie secondo cui anche suo figlio più giovane, Barron Trump, non entrerà nel servizio militare hanno scatenato la rabbia di molti americani. Il motivo? Un’esenzione medica.

Allo stesso tempo, le tensioni in Medio Oriente sono aumentate drasticamente. Il conflitto che coinvolge l’Iran si è intensificato, con forze statunitensi e israeliane che hanno colpito diversi obiettivi, inclusi bersagli nella capitale, Teheran. Nel fine settimana, la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa durante gli attacchi.

L’Iran ha risposto poco dopo e, entro martedì, era stato riportato che sei militari statunitensi erano morti. Il numero delle vittime dalla parte iraniana non è ancora stato confermato ufficialmente.

Mentre Donald Trump e la sua amministrazione hanno portato avanti l’azione militare contro l’Iran senza l’approvazione formale del Congresso, i critici hanno messo in discussione il giudizio del presidente — soprattutto considerando che non ha mai prestato servizio nelle forze armate.

Nessuno dei figli di Trump — Donald Jr., Eric, Ivanka o Tiffany — ha un background militare, lasciando Barron come l’unico membro della famiglia che avrebbe potuto diventare il primo a servire.

La storia di Trump con la leva è stata ampiamente discussa. Per esempio, un podologo del Queens, il dottor Larry Braunstein, morto circa due decenni fa, avrebbe diagnosticato a Trump degli speroni ossei. La diagnosi, che secondo quanto riferito sarebbe stata fatta come favore al padre di Trump, Fred, lo aiutò a ottenere un rinvio medico ed evitare il servizio militare.

Nel 2016, Trump ha dichiarato che un medico “mi diede una lettera – una lettera molto forte – sui talloni” da presentare ai funzionari della leva. Tuttavia, stranamente, non riusciva a ricordare il nome del medico.

L’hashtag #SendBarron diventa virale in relazione alla guerra con l’Iran

Il fatto che Donald Trump possa aver mentito per evitare la leva non è stato accolto bene da molti americani, soprattutto tra militari e famiglie di militari.

Nel fine settimana, quando la guerra con l’Iran è iniziata, l’hashtag #SendBarron è diventato di tendenza.

Un utente ha scritto:

“Perché non dimostrare quello spirito di patriottismo e sacrificio della famiglia Trump mandando Barron a combattere contro l’Iran?”

“Almeno qualcuno della famiglia Trump dovrebbe dimostrare quanto sono patriottici servendo invece di approfittarsene”, ha aggiunto un secondo.

Un altro post diceva:

“#SendBarron. Manderebbe sicuramente un messaggio di solidarietà con le nostre truppe e di gratitudine per i sacrifici che fanno ogni giorno.”

Un utente ha affermato:

“Se voti leader che amano la guerra, forse tu o i tuoi figli dovreste almeno essere i primi in fila a spiegare perché ne vale la pena.”

Alcuni hanno anche criticato il coinvolgimento di Trump nell’escalation della guerra mentre rimane al sicuro. Una persona ha commentato:

“Il POTUS si sta rilassando nel suo country club mentre avvia la Terza Guerra Mondiale #SendBarron.”

I motivi medici per cui Barron Trump “non può entrare” nell’esercito USA

I primi uomini chiamati alla leva sarebbero quelli che compiono 20 anni durante l’anno solare della lotteria. Poiché Barron compie 20 anni a maggio, potrebbe teoricamente essere arruolato.

Tuttavia, sembra che il figlio più giovane del presidente possa essere esentato dal servizio militare per motivi medici — ma non nel modo in cui si potrebbe pensare.

Dato che Barron è alto 2 metri e 1 centimetro (6 piedi e 7 pollici), potrebbe essere troppo alto per alcuni ruoli militari, specialmente quelli che richiedono di stare in spazi ristretti come veicoli corazzati, carri armati e aerei, secondo il Mirror.

L’esercito statunitense ha un limite di altezza per diverse posizioni, fissato a 6 piedi e 8 pollici, che potrebbe squalificare Barron dal servizio.

