7 cose più importanti del sesso in una relazione, perché la passione non è nulla senza rispetto

Il sesso è bello. Ok, lasciatemi riformulare la frase: il sesso è fantastico. E il sesso in una relazione amorevole e premurosa è incredibile . Niente è paragonabile a sporcarsi con la persona amata. Essere intimi e vulnerabili con il proprio amante è indescrivibilmente meraviglioso. Detto questo, il sesso non è tutto. Quando si tratta di relazioni, ci deve essere qualcosa di più di una buona laia. Devi avere altre qualità che possano accompagnarvi nel tempo. Essere bravi a letto può portarti solo fino a un certo punto.

È del tutto accettabile concentrarsi sulla propria vita sessuale con il partner. In effetti, fare sesso fantastico, in cui entrambi vi sentite realizzati, è fondamentale. Tuttavia, alcune coppie danno troppa importanza alla relazione sessuale e non abbastanza ad altri ambiti. Questo è il motivo per cui alcune relazioni non superano la fase calda e pesante della luna di miele. Quando la situazione si fa seria e il sesso è tutto ciò che hai, non ti lascia molto. Ecco perché è importante ricordare le altre cose fondamentali affinché una relazione sia felice e sana. Vorrai coltivare queste cose se vuoi avere una relazione duratura e amorevole.

1. Fiducia

Tutto il sesso fantastico del mondo non ha importanza se non hai fiducia. La fiducia è uno dei fattori più significativi in una relazione. Devi fidarti del tuo partner. Devi affidare la tua dolce metà al tuo cuore. Confida che lui o lei rimarrà fedele a te. Confida che lui o lei abbia a cuore i tuoi interessi. Confida che lui o lei non cercherà mai di farti del male. Il sesso è fantastico, ma fidatevi di chi lo supera di poco.

2. Rispetto

Non ricordo Il successo di Aretha Franklin riguarda il sesso. Era tutta una questione di rispetto. Tu e il tuo partner dovreste rispettarsi a vicenda. Entrambi dovete rispettare il tempo, i valori, lo spazio, ecc. dell’altro. Una volta che inizi a perdere rispetto, hai perso l’intera relazione. Nessuna quantità di sesso bollente può riportarlo indietro.

3. Amore

Questo è probabilmente scontato. Puoi amare il sesso, ma se non lo fai veramente amare la persona vai a letto con te, non hai niente. L’amore è un sentimento indescrivibile, non facile da esprimere a parole. Ma sai quando lo senti e sai quando non lo senti. Sesso e amore possono andare di pari passo, ma sono anche due cose molto diverse.

4. Passione

Ora, potresti pensare che mi riferisca al sesso passionale. Beh, è fantastico, ma in realtà sto toccando la passione verso la relazione. È fondamentale che tu e il tuo partner vi sentiate appassionati l’uno dell’altro. Ciò significa che la vostra passione di stare insieme è forte e vi aiuterà a superare i momenti difficili. Devi esserlo appassionato e dedicato per far funzionare la relazione, perché non saranno sempre arcobaleni e farfalle. (Se solo)

5. Fedeltà

Sapendo che il tuo significativo ti copre le spalle può essere più importante che ottenerlo stando sdraiati sulla schiena. Vuoi sapere che il tuo partner ti difenderà in qualsiasi situazione. Avere la consapevolezza che il tuo ragazzo o la tua ragazza saranno lì al tuo fianco per proteggerti e che siete una squadra è essenziale.

6. Supporto

Avere un partner di supporto chi ti spinge ad essere il migliore è fondamentale. Ogni relazione forte e felice ha questo fondamento di sostegno. Che si tratti del tuo partner che ti dice che “puoi fare tutto ciò che ti metti in testa” o che ti sostiene nei momenti più difficili della tua vita — ne sarai davvero grato.

7. Comunicazione

Parlare sporco a letto può essere davvero eccitante. Ma sai cos’è anche una svolta in una relazione? Parlare delle cose in generale. Avere una comunicazione aperta e onesta è essenziale per una relazione duratura. Devi essere in grado di esprimere la tua opinione, e lo stesso vale per il tuo partner. Essere in grado di esprimerti e comunicare i tuoi bisogni e desideri ti aiuterà a raggiungere una vita di felicità con la tua dolce metà.