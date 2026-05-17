La vita tumultuosa di John Gotti Jr., figlio del famigerato boss mafioso John Gotti

Il nome John Gotti, anche decenni dopo la sua prigionia e morte, è ancora noto a chiunque sappia qualcosa della mafia. E John “Junior” Gotti, figlio del famigerato boss mafioso che ha fatto notizia negli anni ’80 e ’’90, lo sa meglio di chiunque altro.

Infatti, John Angelo Gotti (tecnicamente John Gotti III ma ampiamente conosciuto come “Junior”) una volta seguì le orme di suo padre e si unì all’azienda di famiglia — finché non decise che era ora di rinunciarvi e andarsene.

Questa è la storia del figlio di John Gotti e della vita criminale che si è lasciato alle spalle.

Crescere come figlio di John Gotti

John Gotti Jr. è nato il 14 febbraio 1964 nel Queens, a New York. Forse non vedeva molto suo padre quando era bambino, ma ciò che vide lasciò sicuramente un segno. Quando Gotti Jr. aveva solo cinque anni — a quel punto suo padre aveva già avuto problemi con la legge molte volte — John Gotti iniziò una pena detentiva di tre anni in Pennsylvania dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse di dirottamento di merci.

Gli amici di Gotti Jr.’ non credevano nemmeno che avesse un padre. Un giorno del 1972 prendevano in giro il giovane Gotti dicendogli che non aveva un padre. Gotti Jr. ha detto che suo padre era via per lavoro, ma i suoi amici si sono limitati a deriderlo.

Ma poi si è fermata un’auto. Come ricordava Gotti Jr. in un’intervista con 60 minuti:

“Quasi al momento giusto, questa Lincoln Continental Mark IV marrone con finestre fumé —all’epoca in cui nessuno aveva finestre fumé — arriva rotolando per strada. E si ferma proprio accanto a me. Poi il finestrino si abbassa. E mi giro e dico: ‘Ecco mio padre.’ Tutti erano sotto shock. Lui dice: ‘Dov’è la casa?’ ‘Perché non sapeva dove abitavamo. Allora dico: ‘La seconda casa con l’angolo e la tenda verde, papà. Ci vediamo laggiù.’”

Solo tre anni dopo, il padre di Gotti Jr.’ è tornato in prigione per una pena di due anni con l’accusa di tentato omicidio colposo. E sebbene John Gotti Jr. amasse suo padre nonostante queste assenze, sapeva sempre che suo padre anteponeva lo stile di vita mafioso a tutto il resto.

“Non c’era niente che non gli piacesse della [sua vita]. Mio padre ha vissuto quella vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7,” Gotti Jr. disse in seguito. “Infatti, sua moglie e i suoi figli erano secondi in piazza. Gli è piaciuto tantissimo. Amava il codice. Amava l’azione.”

E “azione” a volte significava violenza. Il 18 maggio 1980, quando aveva 16 anni, un vicino investì accidentalmente suo fratello minore, di 12 anni Frankie Gotti, mentre andava in bicicletta fuori casa.

John Gotti non ha mai mostrato molta emozione per la tragedia in pubblico, ma le cose erano diverse a porte chiuse. Gotti Jr. raccontò in seguito: “[N]a mia camera da letto la presa d’aria era attaccata alla sua tana e lo sentivo piangere.”

“Mia madre era inconsolabile,” continuò. “Era di sopra sotto tranquillanti.”

Giovanni Favara, il vicino che ha ucciso accidentalmente Frankie Gotti, scomparve dopo essere stato rapito da diversi uomini quattro mesi dopo. Gotti Jr. in seguito riconobbe che suo padre era probabilmente coinvolto in quella scomparsa.

Qualunque innocenza John Gotti Jr. potesse ancora avere riguardo alla vita di suo padre sicuramente svanì da quel momento. Ora, il famigerato figlio di John Gotti era sul punto di diventare lui stesso un uomo — e per lui ciò significava entrare nell’azienda di famiglia.

La vita nella mafia come figlio di John Gotti

Nel 1985, John Gotti divenne il leader del Famiglia criminale Gambino dopo aver eseguito un piano per uccidere l’attuale capo, Paolo Castellano. Con il potere del padre ormai consolidato, Junior Gotti divenne una stella nascente della malavita newyorkese.

Le autorità ritengono che Gotti Jr. sia diventato un membro ufficiale della famiglia Gambino nel 1988 e sia diventato il più giovane capo (capitano) nella storia della famiglia solo due anni dopo, quando aveva ancora circa 25 anni. Aveva già imparato le basi del racket —tra cui il gioco d’azzardo e il strozzinaggio— fin dal 1982, ma ora era lui stesso un mafioso.

Come disse in seguito Gotti Jr. a proposito del suo ingresso nella famiglia Gambino e della reazione del padre:

“Quando mio padre mi abbracciò, mi mise un braccio intorno e mi guardò come un ragazzo di strada, come un ragazzo che bussava, un ragazzo che rimbalzava come lui, il momento più orgoglioso della mia vita. È stato il momento di maggior orgoglio della mia vita perché stavo lentamente diventando come lui.”

Ma non molto tempo dopo che il figlio di John Gotti fu inserito nella mafia, la vita di strada del maggiore Gotti finì.

Gotti Jr. disse che il credo di suo padre era semplice: “Alla fine, devi morire o andare in prigione.”

Ed è esattamente quello che è successo a John Gotti quando è stato condannato per accuse di racket e omicidio nel 1992 grazie alla testimonianza voltagabbana dell’assassino della mafia Sammy “Il Toro” Gravano e condannato all’ergastolo.

Secondo le autorità, Junior Gotti ha iniziato a svolgere il ruolo di responsabile operativo della famiglia Gambino dopo che suo padre è finito in prigione. In quanto familiare stretto, a Gotti Jr. fu permesso di far visita al padre in prigione— e trasmise i suoi messaggi e ordini ai suoi complici criminali all’esterno.

A quanto pare, Gotti Jr. ha gestito l’azienda di famiglia per tutti gli anni ’90 — finché anche la legge non lo ha raggiunto. Nel 1998 le autorità federali lo accusarono di una vasta gamma di reati, tra cui strozzinaggio, scommesse ed estorsione.

Di fronte a una montagna di prove, John Gotti Jr. accettò un patteggiamento per scontare quasi sette anni di prigione. Poco prima di farlo, incontrò suo padre, che cercò di convincerlo a combattere le accuse e a rimanere un membro della mafia.

Era l’ultima volta che i due si vedevano. Il vecchio Gotti morto di cancro alla gola il 10 giugno 2002.

E nonostante la volontà del padre, Junior Gotti accettò il patteggiamento e iniziò un processo durato un decennio per uscire dalla vita criminale in cui era nato.

Perché John Gotti Jr. si è finalmente lasciato alle spalle la mafia

Durante quell’ultima conversazione, John Gotti cercò di convincere suo figlio a combattere le accuse — ma alla fine cedette.

“John, se questo è ciò che vuoi fare, sei tuo, amico,” disse il vecchio Gotti. “Ma non ti lasceranno mai solo. Il governo non lo accetterà mai. Pensi che si fermeranno se ti dichiari colpevole? Porteranno solo un altro caso. E un altro caso.”

È proprio quello che è successo. Anche dopo che Gotti Jr. scontò la pena per il patteggiamento (uscendo all’inizio del 2002), le autorità lo incriminarono ripetutamente per vecchi crimini che andavano dal traffico di droga al racket e all’omicidio. Queste accuse includevano un piano per uccidere il conduttore radiofonico Curtis Sliwa, il fondatore del Angeli custodi gruppo volontario per la prevenzione della criminalità, per aver parlato male di suo padre in onda.

Tuttavia, i pubblici ministeri non sono mai riusciti a ottenere una condanna. John Gotti Jr. ha trascorso la maggior parte degli anni 2000 combattendo battaglie legali — e ogni volta ha sconfitto le accuse. Infine, nel 2009, l’ultimo di una serie di errori giudiziari legati alle accuse di racket di Gotti Jr.’ convinse le autorità a rinunciare alla lotta e a lasciarlo libero.

Da allora, Junior Gotti ha affermato che tutto ciò che desidera è essere padre per i suoi sei figli e marito per sua moglie Kimberly.

La vita tranquilla di Junior Gotti oggi

Nonostante sia ancora ampiamente conosciuto sia come figlio di John Gotti che come ex mafioso, John Gotti Jr. vive effettivamente la vita relativamente tranquilla di un padre di famiglia sin dal processo del 2009. Ciononostante, è tornato sotto i riflettori con le sue memorie del 2015 Ombra di mio padre, una versione cinematografica del quale è uscita nel 2018.

Gotti Jr. ha espresso la sua antipatia per il film, affermando che non cattura l’intera storia, ma ha comunque preso parte al tour promozionale. Oltre a rilasciare una pletora di interviste sulla sua precedente vita nella mafia, Gotti Jr. ha riempito il suo profilo Instagram con immagini di lui con celebrità come John Travolta e Kelly Preston (che nel film interpretavano rispettivamente suo padre e sua madre).

Anche per un uomo che si è lasciato alle spalle l’infamia criminale, John Gotti Jr., proprio come suo padre, sembra ancora godersi i riflettori. Da questo punto di vista, l’eredità di Gotti continua sicuramente a vivere.

Dopo questo sguardo al figlio di John Gotti, John “Junior” Gotti, scopri la vita segreta di John Connolly, l’agente dell’FBI che ha collaborato con il boss della mafia Whitey Bulger. Poi, impara come Joey Merlino divenne il “John Gotti di Filadelfia.”