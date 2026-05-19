7 usi inaspettati del miele





Quando la maggior parte di noi pensa al miele, probabilmente pensa solo a quel barattolo di roba dolce e indurita che si trova da qualche parte in frigorifero, o al massimo qualcosa da mettere nel tè quando si è malati. In realtà, però, esistono tantissimi usi sorprendenti del miele che ti faranno guardare con occhi diversi questo elemento base della casa.





Secondo Veronica Gorgeois, estetista autorizzata e YouTuber, il miele è una specie di prodotto miracoloso. Ha sia qualità antibatteriche che idratanti, il che lo rende fantastico per la nostra pelle e per piccoli tagli e lividi, e la sua consistenza specifica lo rende la base perfetta per una varietà di applicazioni per la salute e la bellezza. Non solo, ma il miele — anche il miele grezzo — è relativamente economico, il che significa che è un ottimo ingrediente di base per molte ricette fai-da-te, specialmente se lo si confronta con il prezzo di altri prodotti “naturali” e “biologici” acquistati in negozio.

Se sei interessato a incorporare il miele nella tua vita, o vuoi semplicemente iniziare a usare meno prodotti acquistati in negozio, ecco sette usi inaspettati del miele per cominciare.

1. Maschera per la pelle

Secondo Gorgeois, il miele ha proprietà tremendamente benefiche per la tua pelle e può aiutare con tutto, dall’idratazione all’acne. Ha suggerito specificamente di usare miele grezzo naturale se puoi, ma ha detto che anche il miele normale è estremamente utile.

2. Balsamo labbra

Secondo la scrittrice di cucina Anna Brones, il miele ha super proprietà idratanti e quindi è un ottimo ingrediente per le labbra screpolate. Ha una fantastica ricetta per un balsamo labbra colorato che è sia funzionale che esteticamente gradevole.

3. Antibiotico topico

Secondo uno studio pubblicato dal National Institute of Health, il miele è un ottimo rimedio naturale per tagli e graffi. “La proprietà curativa del miele è dovuta al fatto che offre attività antibatterica, mantiene una condizione di ferita umida e la sua elevata viscosità aiuta a fornire una barriera protettiva per prevenire le infezioni,” afferma lo studio. Tienine quindi sempre a portata di mano come modo naturale per ridurre i tempi di guarigione.

4. Per il bagno

Poiché il miele è un idratante naturale, funziona anche molto bene come ingrediente nei bagni fai-da-te. La blogger di bellezza naturale Crunchy Betty ha una ottima ricetta sul suo sito per un bagno di latte e miele che ammorbidirà e idratarà tutto il corpo.

5. Esfoliante

Esatto — c’è un altro modo in cui il miele fa molto bene alla tua pelle. Brones ha anche notato che abbinato a un ingrediente a base granulare, come lo zucchero di canna, il miele aiuta a eliminare le cellule morte della pelle, permettendo all’idratante di penetrare più in profondità.

6. Shampoo

La blogger e autrice di vita sana Lauren Gertseen ha una ricetta semplicissima per uno shampoo fai-da-te a base di miele sul suo sito web che richiede solo miele e acqua filtrata. Ha detto che il miscuglio ridurrà la forfora e il crespo idratando e nutrendo allo stesso tempo.

7. Un ingrediente fantastico per i cocktail

Ok, abbiamo parlato molto dei modi in cui il miele può migliorare la tua salute, ma diciamolo chiaramente — ha un sapore delizioso e non dovremmo mai dimenticarlo. Fornisce un tocco di dolcezza e un bellissimo colore ambrato nei cocktail e nei mocktail. Provalo al tuo prossimo ritrovo!

Il miele è una base fantastica e relativamente economica per molti rimedi casalinghi, specialmente per la pelle e i capelli. E le probabilità sono che tu abbia già un barattolo in giro per casa!

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