Abbiamo assunto nostro figlio per ristrutturare casa, ma nostra nuora ha scatenato una faida familiare

Di recente siamo andati in pensione e abbiamo deciso di rinnovare la nostra casa. Avremmo potuto affidarci a qualunque professionista, ma abbiamo scelto nostro figlio, che lavora come appaltatore. È l’unico sostegno economico della sua famiglia e sta attraversando un periodo di difficoltà finanziarie; ci è sembrato giusto, quindi, unire l’utile al dilettevole: aiutarlo concretamente e, allo stesso tempo, portare a termine i lavori di ristrutturazione.





Tuttavia, nostra nuora ci ha accusati di essere «tirchi e insensibili», dicendo:

«Perché farlo lavorare per quei soldi? Avreste potuto semplicemente darglieli!»

La situazione è precipitata quando ha scoperto che, oltre a pagarlo regolarmente per i lavori svolti, avevamo anche consegnato a nostro figlio una somma di denaro consistente in forma privata.

Non glielo avevamo detto noi e, a quanto pare, nemmeno lui. Questo l’ha mandata su tutte le furie, soprattutto nei confronti di suo marito, colpevole — secondo lei — di averle nascosto la cosa.

Quando si è rivolta a noi, le abbiamo risposto con fermezza:

«Se ritieni che abbia bisogno di ulteriore aiuto, allora lavora anche tu e contribuisci al mantenimento della tua famiglia.»

A quel punto lei ha affrontato nostro figlio, che a sua volta ci ha accusati di essere stati scortesi, soprattutto per aver tirato in ballo il denaro che lui aveva scelto di non condividere con sua moglie.

Ora entrambi pretendono delle scuse, mentre noi ci chiediamo sinceramente quale sia stato il nostro errore. Siamo profondamente delusi dalle loro reazioni, considerando che abbiamo sempre cercato di sostenerli economicamente nel miglior modo possibile.

Abbiamo davvero sbagliato?

E voi, al nostro posto, cosa suggerireste di fare?