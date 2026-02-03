Sarno, salumiere ucciso nel suo esercizio: Gaetano Russo colpito da un 35enne sotto stupefacenti





Un tragico episodio ha scosso la comunità di Sarno: Gaetano Russo, un salumiere di 60 anni, è stato brutalmente assassinato a coltellate all’interno della sua attività commerciale poco dopo la mezzanotte. La notizia ha lasciato sgomenti familiari, amici e clienti, che lo ricordano come una figura storica e rispettata nel settore alimentare.





Le prime indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno aperto a diverse ipotesi sul movente dell’omicidio. Potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina che è sfociato in violenza estrema, oppure di una lite degenerata in un’aggressione mortale. Secondo quanto appreso finora, la vittima sarebbe stata colpita da più fendenti da un uomo di 35 anni, noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali. Si sospetta che l’aggressore fosse in stato di alterazione, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’omicidio è avvenuto in via Paolo Falciani, all’interno del negozio di Russo, dove il 35enne si sarebbe barricato dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, ma per Gaetano Russo non c’era più nulla da fare; i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il negozio di Russo era un punto di riferimento nella zona, apprezzato dai clienti per la qualità dei prodotti e per il servizio cordiale. La notizia della sua morte ha suscitato un profondo dolore tra i residenti di Sarno, molti dei quali si sono espressi su social media per ricordare la sua figura e per condannare l’atto di violenza.

Le indagini sono attualmente in corso e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dei fatti. La polizia sta esaminando le telecamere di sorveglianza della zona e ha già avviato interrogatori di persone che potrebbero avere informazioni utili sul caso. L’attenzione si concentra anche sul profilo dell’aggressore, che potrebbe aver agito in preda a un raptus, amplificato dall’uso di sostanze illecite.

Il sindaco di Sarno ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Gaetano Russo, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e tranquillità nella comunità. “È un giorno triste per tutti noi. Non possiamo tollerare atti di violenza così brutali. La nostra comunità deve unirsi per affrontare questo triste evento e per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua famiglia,” ha dichiarato il sindaco.

Inoltre, la comunità locale si sta mobilitando per organizzare una veglia in memoria di Russo, un modo per onorare la sua vita e la sua dedizione al lavoro. Molti clienti abituali del negozio hanno già fatto sapere che parteciperanno per rendere omaggio a un uomo che ha sempre servito la comunità con passione e dedizione.



