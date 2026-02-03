Fabrizio Corona sparisce da Instagram: pagine social irraggiungibili dopo la puntata di Falsissimo





Un’improvvisa sparizione ha colpito il profilo Instagram di Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi, che risulta ora “non disponibile”. Questa situazione è emersa in un momento in cui Corona era attivamente coinvolto nella promozione del suo programma “Falsissimo”, pubblicando contenuti anche solo poche ore prima della disattivazione. Non è ancora chiaro se la rimozione del profilo sia una decisione di Instagram, legata a una sospensione cautelare, o una scelta strategica da parte dello stesso imprenditore.





La tempistica della sparizione del profilo Instagram di Corona suggerisce un possibile legame con le recenti tensioni legali che lo coinvolgono. Solo poche ore prima della chiusura, Corona aveva pubblicato una nuova puntata del suo show, in cui affrontava il caso che lo oppone a Mediaset e a Alfonso Signorini. Nonostante un divieto del Tribunale di Milano che gli impediva di trattare ulteriormente l’argomento, Corona ha continuato a pubblicare contenuti, sfidando le restrizioni imposte dalla rete.

Fino a ieri sera, Fabrizio Corona era attivo su Instagram, dove con il suo consueto stile provocatorio aveva lanciato la nuova puntata di “Falsissimo”. Questo format, che mira a svelare i retroscena del mondo dello spettacolo e dei reality, ha recentemente attirato l’attenzione di Mediaset, che ha richiesto la rimozione di vari contenuti per violazione di copyright. L’azienda ha contestato l’uso di immagini e clip di loro proprietà, portando a una serie di conflitti tra le due parti.

Nonostante le pressioni legali, Corona non ha mostrato segni di cedimento. Ha continuato a promuovere il suo programma, pubblicando un episodio il 2 febbraio, e rivendicando il diritto alla libertà di critica e di cronaca. Questa strategia potrebbe aver contribuito a far sì che Instagram decidesse di disattivare il suo account, in risposta alle ripetute violazioni delle linee guida della piattaforma. Attualmente, il profilo di Corona è inaccessibile, lasciando i suoi numerosi follower senza aggiornamenti.

Nel frattempo, il canale YouTube di “Falsissimo” rimane attivo e accessibile, con l’ultimo video intitolato “Il prezzo del successo – parte nuova finale”, pubblicato recentemente. Questo potrebbe indicare che, sebbene il profilo Instagram sia stato disattivato, Corona continua a trovare altre vie per comunicare con il suo pubblico e promuovere il suo lavoro.

L’assenza di Corona su Instagram ha generato un’ondata di discussioni sui social media, con molti utenti che utilizzano l’hashtag #falsissimo per commentare la situazione. La comunità online è curiosa di sapere se l’imprenditore riuscirà a recuperare il suo account o se questa disattivazione rappresenti un punto di non ritorno nella sua presenza sui social.

Le recenti vicende legali e la disattivazione del profilo Instagram di Fabrizio Corona evidenziano le tensioni crescenti tra lui e le istituzioni mediatiche. La situazione solleva interrogativi più ampi sulla libertà di espressione e sui limiti imposti dalle piattaforme social, specialmente quando si tratta di contenuti controversi. Con le indagini legali ancora in corso, sarà interessante osservare come si svilupperà la situazione e quale impatto avrà sulla carriera di Corona.



