



Accadde oggi 9 ottobre: eventi e curiosità della giornata

Accadde oggi 9 ottobre: una data che, nella sua apparente ordinarietà, conserva tracce decisive della storia politica, culturale e istituzionale del mondo. Dal processo di indipendenza degli Stati africani alle figure che hanno segnato il Novecento, il 9 ottobre ricorre con fatti che hanno lasciato un segno duraturo.





1967 — L’esecuzione di Ernesto “Che” Guevara

Il 9 ottobre 1967 è la data in cui Ernesto “Che” Guevara, medico e rivoluzionario argentino naturalizzato cubano, venne ucciso in Bolivia. Catturato l’8 ottobre durante la campagna guerrigliera nella regione del Ñancahuazú, Guevara fu trasferito al villaggio di La Higuera e il giorno seguente giustiziato da forze boliviane addestrate e appoggiate — secondo le inchieste contemporanee — anche da consiglieri stranieri. La morte del rivoluzionario, all’età di 39 anni, contribuì a trasformarne rapidamente l’immagine in icona globale di rivolta e anticapitalismo, alimentando un mito che si sarebbe propagato nei decenni successivi.

1940 — La nascita di John Lennon

Il 9 ottobre 1940 nasceva a Liverpool John Winston Lennon, futuro leader e voce dei Beatles. Figlio di un’Inghilterra in guerra, Lennon divenne — insieme ai compagni di band — una delle figure musicali e culturali più influenti del XX secolo: autore, interprete e attivista, la sua carriera e il suo tragico omicidio nel 1980 ne hanno consolidato l’aura nel pantheon della musica popolare mondiale. La data del 9 ottobre ricorre dunque anche come anniversario di una nascita che ha cambiato il volto della cultura pop.

1962 — L’indipendenza dell’Uganda

Il 9 ottobre 1962 segna la proclamazione dell’indipendenza dell’Uganda dalla Gran Bretagna. Dopo decenni di amministrazione coloniale come protettorato, il paese africano assunse lo status di stato sovrano con una costituzione che entrò in vigore nella stessa giornata; quella data è tuttora celebrata come festa nazionale. L’indipendenza aprì una fase nuova ma anche complessa per l’Uganda, con sviluppi politici e istituzionali che nei decenni successivi avrebbero profondamente influenzato la regione dei Grandi Laghi.

(user.iiasa.ac.at)

1874 — La firma del Trattato di Berna e la nascita dell’Unione Postale

Il 9 ottobre 1874 fu firmato a Berna il Trattato che istituiva la cosiddetta “General Postal Union”, l’antenata dell’odierna Universal Postal Union (UPU). L’accordo tra gli Stati presenti pose le basi per la standardizzazione e la semplificazione della corrispondenza internazionale, favorendo il commercio e le comunicazioni transfrontaliere in un’epoca di rapida integrazione economica. La ricorrenza è ancora ricordata ogni anno con la celebrazione della Giornata mondiale della posta.

(upu.int)

1974 — La morte di Oskar Schindler

Il 9 ottobre 1974 moriva in Germania Oskar Schindler, l’imprenditore tedesco noto per aver salvato la vita a oltre mille ebrei grazie all’impiego nelle sue fabbriche durante la Seconda guerra mondiale. La figura di Schindler entrò profondamente nell’immaginario pubblico a partire dagli anni Novanta, soprattutto dopo la pubblicazione e la successiva trasposizione cinematografica del suo elenco di lavoratori: la sua morte avvenuta il 9 ottobre rimane una data evocativa nella memoria della Shoah e delle storie di salvezza civile.

Altri frammenti della giornata

Il 9 ottobre compare inoltre nelle cronologie come giorno di addii e di debutti culturali: nel 1946, per esempio, si aprì a Broadway la prima dell’Iceman Cometh di Eugene O’Neill, mentre anniversari di figure intellettuali e religiose — tra cui la morte di Pio XII nel 1958 e l’addio del filosofo Jacques Derrida nel 2004 — ricadono nella stessa giornata, arricchendo il 9 ottobre di rimandi diversi ma coerenti al vissuto storico del Novecento.

Nel complesso, il 9 ottobre si ritaglia uno spazio peculiare nella memoria collettiva: è il giorno della fine di alcune stagioni (la morte del rivoluzionario, la scomparsa di testimoni del Novecento), ma anche dell’inizio formale di istituzioni che hanno trasformato pratiche quotidiane (la posta internazionale) o della nascita di personalità destinate a plasmare cultura e politica. Questa pluralità di registri rende la data utile per misurare nodi e passaggi della storia recente.

Data pubblicazione: 9 ottobre 2026.

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