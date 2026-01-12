“Adesso spiegaci perché erano in cella”: italiani liberati in Venezuela, monta la polemica politica dopo il loro rilascio





Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha affermato in un post su Facebook che la caduta di Nicolas Maduro è stata una condizione necessaria per la liberazione di Alberto Trentini. Questo commento fa riferimento agli eventi recenti in Venezuela, dove dieci giorni fa si è verificato il crollo del regime con l’arresto dell’ex presidente Maduro da parte delle forze statunitensi. Inoltre, all’alba di lunedì 12 gennaio, è stata annunciata la liberazione del cooperante italiano, 46 anni, originario di Venezia, detenuto da oltre un anno nel carcere di El Rodeo, noto per ospitare prigionieri politici, senza che gli fosse mai formalizzata un’accusa.





Mentana ha inoltre rivolto un appello agli ultimi sostenitori italiani del regime venezuelano, invitandoli a fornire una spiegazione per la detenzione di Trentini e degli altri senza accusa o processo. Questo commento rappresenta una critica a coloro che, in particolare nell’area politica di sinistra, continuano a difendere l’ex leader venezuelano, ora sostituito dalla vice Delcy Rodriguez.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, dichiarando: “Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal Presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”.



