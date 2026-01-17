Affari Tuoi, cinofobia in diretta e Gennarino allontanato: polemiche su De Martino per mancanza di rispetto





Un episodio controverso è accaduto durante la trasmissione “Affari tuoi” del 15 gennaio, quando una concorrente ha espresso il suo timore nei confronti di Gennarino, un Jack Russell. La giovane, visibilmente a disagio, ha manifestato la sua paura del cane, una condizione nota come cinofobia, che è riconosciuta nel DSM-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Questa fobia, come spiegato dalla psicologa Giorgia Inferrera, è definita come una paura intensa e irrazionale dei cani, anche quando non rappresentano un pericolo reale.





Il conduttore della trasmissione, Stefano De Martino, ha preso in braccio Gennarino per allontanarlo dalla concorrente, ma ha aggiunto un commento che ha sollevato polemiche: “Rosmara (il nome della concorrente, ndr) non ti merita Gennarino. Torna a casa. Lui non fa male a una mosca”. Questa affermazione ha suscitato reazioni negative, in quanto ha mostrato una mancanza di empatia nei confronti della concorrente e ha ridotto la sua paura a un semplice giudizio.

Le parole di De Martino hanno attirato l’attenzione su un problema più ampio riguardante la cinofobia e il rispetto per le persone che ne soffrono. La psicologa Inferrera sottolinea che la paura di un cane non deve essere confusa con una generica avversione verso gli animali. Per chi soffre di cinofobia, anche la sola vista di un cane o il suo abbaiare possono scatenare ansia e panico. È importante, quindi, riconoscere e rispettare le paure altrui, evitando di deriderle o minimizzarle.

L’aggressività di De Martino nei confronti della concorrente ha messo in evidenza come la televisione possa influenzare la percezione pubblica delle fobie e delle malattie mentali. Invece di promuovere la comprensione, il commento del conduttore ha perpetuato uno stigma, rendendo difficile per chi ha una fobia sentirsi accettato nella società. La reazione del pubblico alla scena ha dimostrato quanto sia importante affrontare questi temi con sensibilità.

In merito a Gennarino, De Martino ha affermato che si tratta di un cane addestrato, eppure è fondamentale capire che i Jack Russell, sebbene siano spesso considerati cani docili, sono animali con una personalità forte e un’energia elevata. Questi cani, originariamente selezionati per la caccia, hanno bisogno di essere compresi e rispettati nelle loro esigenze. Presentarli come “non pericolosi” può portare a malintesi, facendo sì che le persone li considerino semplicemente come animali da compagnia, senza tenere conto della loro natura attiva e delle necessità di esercizio e stimolazione.



