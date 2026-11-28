



La Procura di Patti gli contesta l’omicidio volontario di Devis Pino: la ricostruzione investigativa si fonda anche sulla distanza ravvicinata dello sparo.





Le analisi dei Ris hanno contribuito alla ricostruzione della sparatoria in cui, il 28 gennaio, morirono tre cacciatori nei boschi di contrada Caristia, a Montagnareale, nel Messinese. I carabinieri hanno arrestato Agostino Segreto, amico di Antonio Gatani, con l’accusa di omicidio volontario, su disposizione della Procura di Patti, diretta da Andrea Apollonio. Secondo gli inquirenti, Segreto avrebbe sparato a Devis Pino quando il ventiseienne era già a terra e ferito. L’accusa sostiene inoltre che, dopo il colpo, avrebbe raccolto i bossoli prima di allontanarsi. Segreto è presunto innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.

Le vittime sono Gatani, 82 anni, originario di Patti, e i fratelli Devis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni. I due fratelli, imprenditori edili, vivevano a San Pier Niceto. I tre erano usciti per una battuta di caccia. I familiari di Gatani hanno riferito agli investigatori di averlo visto partire in automobile con Segreto. Questo elemento ha permesso ai carabinieri di identificarlo come la persona che aveva accompagnato l’anziano. In un primo momento Segreto è stato ascoltato come persona informata sui fatti; avrebbe fatto ammissioni parziali, poi si è avvalso del silenzio.

La Procura colloca all’origine degli spari il colpo di Gatani, che avrebbe potuto confondere con una preda una presenza annunciata da un rumore o da un movimento fra i cespugli. La vittima di quel proiettile sarebbe stato Giuseppe Pino, mentre il fratello rimase ferito. Devis avrebbe allora imbracciato la carabina e colpito al petto Gatani, uccidendolo. Dagli esami delle armi risulterebbe che il fucile di Giuseppe non esplose. Nella prima parte dell’episodio Segreto si sarebbe mantenuto a qualche metro dall’amico. L’ipotesi degli inquirenti è che poi si sia avvicinato a Devis e abbia sparato.

Gli accertamenti di laboratorio hanno aggiunto elementi alla ricostruzione sostenuta dalla Procura. Sul corpo di Devis, i Ris hanno trovato tracce di sparo compatibili con quelle lasciate dall’arma assegnata ad Agostino Segreto. Gli esami del munizionamento hanno rilevato anche che la borra, la parte della cartuccia che racchiude i pallettoni, era ancora chiusa. Gli investigatori hanno interpretato questa condizione come indicazione di uno sparo ravvicinato, perché i pallini non si sarebbero allargati durante il percorso. Per la Procura, la distanza e le gravi ferite già riportate dal giovane rendono inverosimile la difesa legittima. È una conclusione investigativa, non una pronuncia giudiziaria: rappresenta la tesi accusatoria sottoposta al vaglio del procedimento.

Gli investigatori ritengono che Segreto, una volta esploso il colpo, abbia raccolto i bossoli prima di andarsene, così da tentare di far sparire le tracce della sparatoria. Procura e carabinieri hanno ricomposto posizione dei presenti e successione degli spari esaminando testimonianze e reperti. Alle verifiche hanno preso parte i Ris, il Nucleo Investigativo, la Compagnia di Patti e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, che ha fornito supporto. Il provvedimento di arresto è partito dalla Procura di Patti. Spetterà al procedimento stabilire eventuali responsabilità penali: le valutazioni degli investigatori non valgono come condanna e l’indagato resta presunto innocente.

L’inchiesta è stata impostata sin dall’inizio sull’ipotesi di omicidio volontario. Nel mese di febbraio, prima degli esiti citati ora, gli investigatori hanno eseguito lo Stub sull’indagato e su altri cacciatori. Quel controllo avrebbe potuto non essere determinante, poiché Segreto era un frequentatore abituale delle battute di caccia. In un interrogatorio successivo, avrebbe detto di trovarsi sul posto e di aver partecipato alla sparatoria. Le notizie diffuse in quel momento sottolineavano che le dichiarazioni precedevano l’iscrizione formale tra gli indagati e che mancava un avvocato. Quando poi ha incontrato i magistrati assistito dai difensori, ha scelto di non rispondere. Le successive analisi scientifiche hanno acquisito importanza.



