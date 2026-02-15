Alfredo Loreti, 48 anni e due figli: è lui il motociclista morto sulla Pontina





Alfredo Loreti, un uomo di 48 anni, ha perso la vita venerdì 13 febbraio 2026, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla via Pontina, nei pressi del chilometro 13.300, mentre si dirigeva verso Latina. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00, e non ha lasciato scampo al motociclista, che stava guidando una Ducati Monster. Loreti, sposato e padre di due figli, era noto per la sua passione per i motori e il suo impegno come volontario della Protezione Civile.





Le foto pubblicate su Facebook mostrano un uomo sempre sorridente, felice di condividere momenti di vita familiare e le sue passioni, in particolare quelle legate ai veicoli a motore. Oltre alla sua amata Ducati, era orgoglioso di possedere una storica Alfa 33, ed era un socio attivo del Club Alfisti Romani, che ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio: “Ci sono persone che non smettono mai di far parte di un luogo, anche quando se ne vanno. Il tuo posto a tavola sarà vuoto, ma la tua luce continuerà a illuminare ogni nostra iniziativa. Fai buon viaggio Alfredo”.

Oltre alla sua passione per le moto, Loreti lavorava come autotrasportatore e aveva un amore particolare per la cucina e la comicità, apprezzando artisti come Checco Zalone e Carlo Verdone. Da luglio 2024, aveva intrapreso il percorso di volontariato con la Protezione Civile, dimostrando un forte senso di responsabilità e altruismo verso gli altri.

La dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara. Secondo le prime informazioni, pare che Loreti abbia perso il controllo della moto per ragioni ancora da accertare. Successivamente, la sua moto si è scontrata contro una Mercedes, provocando un impatto fatale. Gli immediati soccorsi sono stati allertati, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del motociclista.

Dopo l’incidente, il tratto della strada statale 148 è stato chiuso in prossimità del Grande Raccordo Anulare, mentre il personale di Anas e i soccorritori si sono affrettati a raggiungere il luogo dell’accaduto. Le pattuglie del IX Gruppo Eur hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico, che ha subito notevoli disagi a causa dello schianto.

Dalle testimonianze di automobilisti presenti al momento dell’incidente, emerge che un camion potrebbe essere coinvolto nell’accaduto. Si sospetta che il guidatore del camion non si sia fermato, forse non accorgendosi dell’incidente. Gli agenti stanno attualmente cercando di rintracciare il conducente del veicolo pesante per chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente.



