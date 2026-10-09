Allerta meteo Napoli: scuole chiuse il 9 ottobre in Campania e Lazio, interruzioni sui treni





Allerta meteo: scuole chiuse il 9 ottobre in Campania e Lazio, a Napoli interruzioni sui treni. Per la giornata di venerdì 9 ottobre diversi Comuni della Campania e del Lazio hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici a scopo precauzionale, in seguito a un’ondata di maltempo autunnale che nei giorni precedenti ha portato piogge intense, forti venti e allagamenti in varie regioni d’Italia.





Allerta meteo: scuole chiuse il 9 ottobre in Campania e Lazio

Nel Lazio le ordinanze di sospensione delle lezioni hanno riguardato in particolare i Comuni di Anzio e Nettuno; ad Anzio, oltre alla chiusura delle scuole, è stata disposta la chiusura precauzionale di viale Adriatico. In Campania hanno annunciato la chiusura degli istituti numerosi Comuni della provincia di Napoli, tra cui Afragola, Calvizzano, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Melito e Qualiano, oltre al Comune di Grazzanise in provincia di Caserta.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Dipartimento della Protezione Civile – Sito istituzionale.

Le amministrazioni locali hanno motivato le ordinanze con la volontà di tutelare la sicurezza degli studenti e di ridurre i disagi alla circolazione in un contesto segnato da smottamenti, alberi caduti e strade allagate. In più aree la misura è stata adottata anche per limitare il traffico veicolare e facilitare le operazioni di soccorso e verifica delle condizioni di rischio sul territorio.

Disagi a Napoli: interruzioni ferroviarie, allagamenti e interventi di soccorso

L’ondata di maltempo ha avuto effetto anche sui servizi di trasporto locale. A Napoli e in provincia Eav — la società che gestisce parte del trasporto su ferro regionale — alle 14:30 dell’8 ottobre ha annunciato la sospensione totale delle linee vesuviane e flegree per la giornata; circa mezz’ora dopo la stessa società ha comunicato la riattivazione completa delle linee, tornando così sulla prima decisione. Questa sequenza ha creato confusione tra i pendolari e i viaggiatori, in un quadro già complicato da condizioni meteo che limitavano le alternative di spostamento.

Nella provincia di Napoli si sono registrati fenomeni localizzati di forte intensità: una bomba d’acqua ha provocato criticità sulla viabilità e allagamenti. A Giugliano, secondo le ricostruzioni delle cronache locali, un pulmino con a bordo studenti è rimasto bloccato dall’acqua e alcuni ragazzi hanno dovuto uscire dal mezzo usando i finestrini. Autorità e servizi di emergenza sono intervenuti in più punti per liberare strade, rimuovere alberi caduti e verificare la sicurezza di tetti e infrastrutture.

Nel complesso la Protezione civile ha diramato allerte su più livelli: per il Lazio è stata emessa un’allerta arancione — in alcune aree della Città Metropolitana di Napoli l’allerta arancione è stata indicata come valida fino alle ore 15 della giornata interessata — mentre su un fronte nazionale più ampio è stata diramata un’allerta di livello giallo per regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

Le precipitazioni più intense hanno interessato, tra le altre regioni, Veneto, Toscana e Lazio. In Toscana, fra Viareggio, Massa e Carrara, i temporali hanno provocato danni a edifici con tegole staccate e cadute e in alcune località costiere si sono registrati episodi di tromba d’aria. Anche nella città metropolitana di Roma la quantità di pioggia caduta è risultata significativa, contribuendo alla scelta di sospendere le attività didattiche per limitare i flussi nelle ore di punta.

Le squadre operative — vigili del fuoco e tecnici comunali — hanno svolto controlli e interventi mirati sui punti più colpiti, in particolare per rimuovere ostacoli dalle carreggiate, mettere in sicurezza coperture danneggiate e monitorare zone soggette a esondazioni o criticità idrogeologiche. Le ordinanze comunali finalizzate alla chiusura delle scuole rientrano nella prassi di prevenzione adottata in presenza di allerte meteo per proteggere la popolazione e agevolare l’azione dei soccorsi.

Le misure adottate hanno però anche ripercussioni logistiche per famiglie e personale scolastico, che si sono trovati a ridefinire rapidamente gli spostamenti e le routine quotidiane. Le amministrazioni locali invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione civile e dei Comuni interessati per eventuali cambi di livello di allerta o nuove ordinanze.

Le autorità competenti continuano a monitorare la situazione meteorologica e la rete dei trasporti, pronti a intervenire in caso di peggioramento o di nuove criticità. Eventuali aggiornamenti su riattivazioni dei servizi, nuovi provvedimenti comunali o ulteriori criticità saranno comunicati dalle amministrazioni locali e dagli enti preposti non appena disponibili.

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