Scuole chiuse venerdì 9 ottobre 2026: dove sono previste chiusure e sospensioni Per la giornata di venerdì 9 ottobre 2026 molte amministrazioni comunali hanno disposto la sospensione delle…





Scuole chiuse venerdì 9 ottobre 2026: dove sono previste chiusure e sospensioni

Per la giornata di venerdì 9 ottobre 2026 molte amministrazioni comunali hanno disposto la sospensione delle attività didattiche: scuole chiuse 9 ottobre 2026 è l’ordine del giorno in diversi centri soprattutto a seguito di allerte meteorologiche e ordinanze sindacali comunicate l’8 ottobre.





Perché sono state adottate le chiusure

I provvedimenti sono collegati all’allerta meteo — in alcuni casi classificata come arancione — e alle previsioni di forti piogge, temporali e vento che mettono a rischio viabilità, sicurezza delle strutture e trasporto scolastico. I sindaci hanno quindi emesso ordinanze contingibili e urgenti per limitare spostamenti e proteggere la popolazione scolastica.

Dove sono già state disposte chiusure per il 9 ottobre 2026

Tra i comuni che hanno ufficialmente annunciato la chiusura di tutti i plessi pubblici e privati per la giornata di venerdì si segnalano diversi centri della provincia di Napoli e comuni della fascia tirrenica: Villaricca, Casoria, Afragola, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Grumo Nevano e Castel Volturno (tra gli altri) in Campania; Anzio e Nettuno nel Lazio; inoltre singoli istituti o isole come Ischia hanno pubblicato circolari interne che recepiscono le ordinanze comunali.

Le ordinanze variano per estensione ma, nel complesso, riguardano la chiusura “di tutte le scuole di ogni ordine e grado” presenti sul territorio comunale, spesso estendendo la misura anche a nidi, ludoteche, parchi e cimiteri. In alcuni casi le ordinanze prevedono anche l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e la sospensione di servizi accessori come mense e attività sportive in strutture comunali.

Impatto pratico per famiglie e trasporto scolastico

Nei comuni interessati la sospensione delle lezioni comporta l’interruzione dell’attività didattica per l’intera giornata di venerdì 9 ottobre 2026; il servizio di trasporto scolastico è sospeso dove previsto dalle ordinanze comunali e le circolari degli istituti informano famiglie e personale sulle modalità operative (annullamento delle attività pomeridiane, chiusura dei plessi, indicazioni per la mensa). Per specifiche scuole o plessi che comunicano disposizioni diverse è sempre prevista una circolare ufficiale pubblicata dall’istituto.

Modalità e tempistica delle ordinanze

Le misure pubblicate nelle ultime ore riportano come data di emanazione l’8 ottobre 2026; i provvedimenti sindacali sono stati motivati dall’allerta e indicano espressamente la data di sospensione delle attività per il 09/10/2026. Diverse amministrazioni hanno numerato e protocollato le ordinanze (esempi: ordinanze sindacali emesse l’8 ottobre con numeri identificativi nei rispettivi albi pretorii).

Che cosa prevedono in concreto le ordinanze comunali

Le formulazioni ufficiali ricomprendono: chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; sospensione dei servizi integrativi comunali per l’infanzia; chiusura di parchi e aree pubbliche qualora la situazione meteo renda pericolosa la loro fruizione; attivazione del C.O.C. per il coordinamento degli interventi. Alcuni istituti hanno pubblicato circolari interne che richiamano puntualmente l’ordinanza comunale e ne spiegano gli effetti per il personale e le famiglie.

Le misure elencate sono operative per la sola giornata di venerdì 9 ottobre 2026, come indicato negli atti pubblicati; eventuali proroghe o revoche dipenderanno dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche e saranno formalizzate con nuovi provvedimenti amministrativi.

Per i comuni citati, le ordinanze di chiusura sono state firmate dagli organi competenti in data 8 ottobre 2026 (a titolo esemplificativo: Ordinanza n.36 del Comune di Villaricca, Ordinanza n.162 del Comune di Casoria, Ordinanza n.25 del Comune di Nettuno), che stabiliscono la sospensione delle attività per la giornata del 09/10/2026.

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