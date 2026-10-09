



Meteo oggi 9 ottobre 2026: previsioni e temperature in Italia

Venerdì 9 ottobre 2026, l’Italia resta sotto l’influenza di una vasta perturbazione di origine atlantica che nelle ultime ore ha apportato piogge diffuse, temporali e un deciso calo delle temperature: il peggioramento interessa in modo particolare il Centro-Nord nella prima parte della giornata e si estende poi verso il Sud e le Isole con fenomeni anche intensi.





Quadro nazionale

La saccatura in discesa provoca condizioni di marcata instabilità e un calo termico generale stimato in molte aree tra 4 e 6 °C rispetto ai valori dei giorni precedenti: le massime si abbassano soprattutto al Nord, dove in molte località si arriverà a valori sotto i 20 °C, mentre al Centro le città principali vedono massime attorno ai 20–23 °C. Il Sud e parte delle Isole presentano ancora ampie differenze locali, con punte più elevate dove il maltempo non è ancora entrato pienamente.

Nord

Al Nord tempo generalmente instabile: piogge e rovesci a tratti diffusi, con temporali soprattutto sulle zone del Nord-Est, su parte della Lombardia e sui rilievi alpini. Le massime saranno generalmente comprese tra 16 e 21 °C a seconda dell’esposizione e delle schiarite locali; nelle aree maggiormente nuvolose (es. pianura padana orientale e coste adriatiche settentrionali) i valori tenderanno a restare sotto i 20 °C. Sui rilievi alpini alte quote si registrano già precipitazioni nevose o miste, con il Passo dello Stelvio che è tornato imbiancato nelle ultime ore.

Centro

Regioni centrali con precipitazioni intermittenti e locali temporali: Lazio, Toscana, Umbria e Marche sperimentano fasi di pioggia a tratti intense alternate a brevi schiarite. A Roma e nelle aree metropolitane del Centro le massime si attestano intorno ai 20–22 °C, con minime notturne in progressiva diminuzione rispetto ai giorni scorsi; fenomeni temporaleschi possono creare locali accumuli e condizioni di vento variabile.

Sud

Il peggioramento raggiunge il Mezzogiorno soprattutto dalla mattina e per la giornata di venerdì si prevede attività temporalesca su Puglia, Basilicata e Calabria, con precipitazioni che in alcune aree potranno essere intense e accompagnate da forti raffiche di vento e locali grandinate. Le temperature massime scendono in modo sensibile rispetto ai giorni precedenti: valori generalmente tra 19 e 25 °C, con punte occasionali superiori nelle zone non ancora raggiunte dal fronte. L’Aeronautica Militare ha segnalato la possibilità di fenomeni intensi sul Sud nelle successive 24-48 ore.

Isole

Sardegna e Sicilia presentano uno scenario differenziato: la Sardegna è interessata da venti sostenuti e mare in aumento, con stato del mare localmente agitato al largo; sulla Sicilia sono attese piogge e temporali già dalle prime ore di venerdì, con regioni orientali e settentrionali dove i valori termici possono restare più alti (in alcune aree interne della Sicilia si segnalano ancora massime fino a 26–30 °C nelle ore precedenti l’ingresso del fronte). Complessivamente le Isole vedono dunque condizioni molto variabili con mari mossi o agitati.

Temperature indicative per aree

– Nord: massime 16–21 °C, minime notturne generalmente tra 8 e 14 °C, con valori più freddi in montagna e conformità ai minimi locali.

– Centro: massime 20–23 °C nelle principali città; durante i rovesci valori più bassi nelle aree interessate dalle precipitazioni.

– Sud: massime 19–25 °C in media, con spicchi più caldi prima dell’arrivo del peggioramento; calo termico già sensibile nelle province esposte ai temporali.

– Isole: Sicilia con massime locali 24–30 °C dove il maltempo non è ancora pienamente attivo; Sardegna con valori medi 20–24 °C ma venti forti e mare in aumento.

Fenomeni significativi in evidenza per la giornata: precipitazioni a carattere temporalesco con possibili intense celle convettive (attività elettrica e grandinate localizzate), forti raffiche di vento nelle fasi temporalesche, e mari agitati specie al largo della Sardegna. L’allerta emessa dal Servizio Meteorologico ha segnalato la persistenza di precipitazioni intense su più regioni nelle prossime ore.

Per chi si muove nelle aree interessate, la situazione meteorologica resta dinamica nel corso della giornata: la mattina vedrà il transito più consistente del fronte sulle regioni settentrionali e centrali, con estensione verso Sud nel corso del pomeriggio e della sera; il mare al largo del Mar di Sardegna potrà raggiungere condizioni di molto agitato.

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