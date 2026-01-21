“Altro che assistenti sociali”: Maurizio Belpietro demolisce la compagna di turno sui maranza violenti





Il direttore Maurizio Belpietro ha espresso un punto di vista chiaro e deciso in merito alla gestione del fenomeno dei Maranza. Ha affermato che la repressione dei criminali, indipendentemente dalla loro età, sia essa maggiore o minore, è fondamentale e deve essere attuata con determinazione. Belpietro ha inoltre espresso scetticismo riguardo all’efficacia di interventi basati su lezioni o sull’impiego massiccio di assistenti sociali per affrontare il problema della criminalità. Ha sottolineato, inoltre, che l’attuale impiego degli assistenti sociali è prioritariamente volto al recupero dei minori presenti nel bosco.





MAURIZIO BELPIETRO

Perfetto il direttore @BelpietroTweet.

