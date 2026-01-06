Anche a Elodie piacciono le donne: lascia il fidanzato e si porta a casa una splendida ballerina





Da giorni il nome di Elodie è tornato al centro del chiacchiericcio social e non solo per motivi musicali. Attorno alla cantante romana si è infatti addensata una nuova ondata di indiscrezioni che intrecciano vita privata, assenze sospette e presenze sempre più evidenti. A colpire è soprattutto il silenzio che circonda Andrea Iannone, fino a poco tempo fa presenza fissa accanto alla Di Patrizi e oggi completamente fuori dal quadro pubblico.





Per chi non segue da vicino il mondo del gossip, Elodie è attualmente al centro delle notizie che la vedono sentimentalmente impegnata con una delle ragazze che spesso vediamo esibirsi durante i suoi concerti. In realtà è da tanto tempo che circolano voci su una presunta storia tra la cantante e una ballerina del suo entourage. Nelle ultime ore, però, quelle voci hanno trovato un nome preciso e un contesto che ha acceso ulteriormente l’attenzione: Franceska Nuredini.

Tutto ruota attorno alla notte di Capodanno 2026, trascorsa da Elodie a Napoli. La cantante ha salutato l’arrivo del nuovo anno in una nota discoteca della città, circondata da amici e collaboratori. Al suo fianco, però, non c’era Andrea Iannone. Un dettaglio che non è passato inosservato, così come non è sfuggita la scelta fatta sui social: nel carosello di Instagram con cui la Di Patrizi ha raccontato quella serata, la prima foto pubblicata è proprio quella insieme a Franceska Nuredini.

La ballerina ha preso parte al suo tour ed è considerata una sua storica amica, ma la complicità e il legame tra le due appaiono evidenti.

Da qui il passo verso il gossip più insistente è stato breve. Alcune segnalazioni, rilanciate da esperti del settore, parlano addirittura di un bacio scambiato tra Elodie e Franceska in quella discoteca la notte di Capodanno. Le voci si fanno ancora più forti perché, ormai da tempo, Elodie e Andrea Iannone non vengono più visti insieme. Nessuna apparizione pubblica, nessun contenuto condiviso, nessun segnale che smentisca l’ipotesi di una rottura già avvenuta.

In questo scenario si inserisce anche un retroscena che ha riacceso vecchie curiosità. Quando hanno iniziato a circolare le prime voci sulla fine della relazione tra Elodie e Iannone, c’è stato un gesto inatteso da parte dell’ex storico della cantante, Marracash. Oggi però il nome della Di Patrizi non viene più affiancato a quello del rapper, bensì a quello della ballerina. “Vivono insieme”, scrive Deianira Marzano su Instagram rispondendo a chi le chiede aggiornamenti su questa presunta relazione. Dopo questa indiscrezione, l’esperta di gossip ne condivide un’altra, ancora più delicata.

Un’utente si dice dispiaciuta per Andrea Iannone e sostiene che il pilota starebbe vivendo molto male questa fase, travolto dai gossip che vedono protagonista la cantante di Black Nirvana. “In merito a Elodie, posso solo dire che mi spiace per Iannone. So per certo che sta molto male“. Secondo quanto riportato, lo sportivo non starebbe reagendo bene al modo in cui la situazione si sta evolvendo, anche se la stessa Deianira Marzano tiene a precisare che, in realtà, Iannone avrebbe “sempre saputo tutto”. Per ora, resta il terreno delle segnalazioni e delle indiscrezioni, in attesa di una conferma o di una smentita da parte dei diretti interessati.



