



In piazza Cavour si sarebbe verificato uno scippo seguito dall’aggressione dei due uomini ritenuti coinvolti; a Torrette, in seguito, un infermiere sarebbe stato colpito al volto





Ad Ancona, i carabinieri hanno arrestato un tunisino di vent’anni dopo l’aggressione a un infermiere nel pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Poco prima, il giovane, che vive in città, avrebbe partecipato con un marocchino ventottenne a uno scippo in piazza Cavour. Almeno venti persone avrebbero poi circondato e picchiato entrambi. Il sanitario ha riportato ferite con prognosi di tre giorni. Il ragazzo è ancora ricoverato, sorvegliato dai militari, mentre si attendono le decisioni successive sull’eventuale seguito del caso giudiziario.

La vicenda si è verificata ieri sera. Attorno alle 21.30, nel tratto di piazza Cavour che corre accanto alle panchine, un giovane di vent’anni e un uomo della sua stessa nazionalità avrebbero sottratto una collanina a un trentenne straniero. Quest’ultimo sedeva con alcuni colleghi. Stando alle prime informazioni, era impiegato su una nave mercantile giunta ad Ancona con lui a bordo; la partenza del mezzo era prevista per il giorno seguente. Non è stata resa nota l’identità della vittima.

Dopo il furto contestato, le persone che si trovavano in zona avrebbero formato un cerchio intorno ai due e li avrebbero aggrediti, sferrando calci e pugni alla testa e al viso. La ricostruzione parla di un gruppo formato da almeno venti presenti, ma descrive una versione iniziale dei fatti, non una dinamica accertata in via definitiva. Sono giunti sul posto equipaggi di polizia e carabinieri, personale dell’Esercito e ambulanze del 118. Hanno prestato servizio la Croce Rossa di Ancona, l’Avis di Montemarciano e l’automedica del Crass, intervenute nella piazza durante le operazioni di soccorso.

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno individuato il ventenne. La fonte lo descrive come evidentemente ubriaco. Alla vista dei soccorritori, avrebbe perso il controllo e si sarebbe scagliato contro i militari e il personale sanitario. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo senza mettere a rischio gli operatori; i sanitari lo hanno quindi sedato e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. La ricostruzione non precisa le condizioni dell’altro uomo coinvolto nello scippo né riferisce se abbia ricevuto cure, né indica eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

La tensione è proseguita anche una volta raggiunto l’ospedale. Nel pronto soccorso, il ventenne avrebbe colpito al viso un infermiere al lavoro; le ferite riportate hanno una prognosi di tre giorni. I carabinieri, che erano già sul posto per seguire la situazione, sono intervenuti e lo hanno arrestato. Il giovane è rimasto nella struttura, con i militari a sorvegliarlo, mentre si attendono ulteriori decisioni. Si tratta dunque di due episodi distinti: in piazza sarebbero stati picchiati i due sospettati dello scippo, mentre in seguito il sanitario sarebbe stato aggredito durante il passaggio al pronto soccorso.

La sequenza degli interventi ha coinvolto forze dell’ordine, militari e più servizi di soccorso. In piazza sono giunte pattuglie della polizia e dell’Arma, insieme ai militari dell’Esercito e agli equipaggi del 118. Dopo il blocco del ventenne, il personale sanitario lo ha sedato e trasferito a Torrette; il presidio dei carabinieri è proseguito anche in ospedale. La fonte attribuisce le accuse al giovane in termini ipotetici per quanto riguarda lo scippo e il pugno, mentre conferma l’arresto e la prognosi di tre giorni per l’infermiere. Non sono riportati altri dettagli sulle indagini o sulle contestazioni formali.



