Roberto Sergio ha raccontato la telefonata avuta con il giornalista pochi giorni prima della sua morte: Augias gli avrebbe chiesto aiuto per superare le incomprensioni con il servizio pubblico.





Roberto Sergio ha raccontato la telefonata avuta con il giornalista pochi giorni prima della sua morte: Augias gli avrebbe chiesto aiuto per superare le incomprensioni con il servizio pubblico.





Nei giorni prima della morte, Corrado Augias avrebbe chiesto a Roberto Sergio di aiutarlo a ricostruire un rapporto sereno con la Rai. A riferirlo è stato lo stesso Sergio, già amministratore delegato dell’azienda, ricordando una telefonata avuta con il giornalista. Augias è morto il 19 novembre 2026, a 91 anni. Il racconto dell’ex dirigente riguarda un desiderio personale, non un’intesa raggiunta né un progetto televisivo: nella conversazione, secondo Sergio, il giornalista avrebbe parlato delle incomprensioni che avevano accompagnato l’ultimo periodo del suo rapporto con la televisione pubblica.

Sergio ha descritto il colloquio come affettuoso e intenso. Nel messaggio pubblicato dopo la scomparsa ha spiegato che Augias gli aveva chiesto di aiutarlo a ritrovare un legame sereno con quella che considerava la sua Rai, lasciandosi alle spalle le tensioni. L’ex amministratore delegato ha precisato che la richiesta non implicava una rinuncia alle convinzioni del giornalista. Nella sua ricostruzione, Augias desiderava superare le incomprensioni, non cancellare quanto era accaduto. Sergio ha aggiunto che avrebbe voluto avere altro tempo per parlare con lui e contribuire a restituirgli la serenità che cercava.

La carriera televisiva di Augias era stata a lungo legata alla Rai. Tra i programmi che ne hanno segnato il lavoro figurano Telefono giallo, Le storie – Diario italiano e Quante storie. L’azienda lo ricordava anche per l’attività al Tg1, avviata negli anni Sessanta, e per trasmissioni come Città segrete, Babele e La gioia della musica, realizzata insieme all’Orchestra Rai. Il suo lavoro, tra cronaca e cultura, ha attraversato diversi generi televisivi. La Rai ha espresso cordoglio per la sua scomparsa in una nota firmata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi, dal Consiglio di amministrazione e dall’intera azienda.

Nel novembre 2023 Augias lasciò la Rai e iniziò una nuova fase professionale su La7, dove divenne il volto e conduttore di La Torre di Babele. Secondo il racconto di Roberto Sergio, quel trasferimento non aveva sciolto il legame affettivo con il servizio pubblico: il giornalista continuava a sentire la Rai come parte importante della propria storia. Dopo la sua morte, anche La7 gli ha reso omaggio. Il direttore Andrea Salerno ha comunicato che lunedì 23 novembre, in prima serata, la rete avrebbe trasmesso uno speciale preparato insieme ad Augias. Intitolato Corrado Augias, Saluto di un Maestro, l’appuntamento era previsto nella serata tradizionalmente occupata dal programma. Salerno aveva reso noto il progetto il 19 novembre, giorno della scomparsa del giornalista.

La preparazione dello speciale era già avvenuta prima della morte di Augias. Salerno ha riferito che il giornalista contribuì a scegliere la scaletta e alcuni estratti di La Torre di Babele, condividendo così le proprie indicazioni sul programma conclusivo. La7 ha dedicato un messaggio ai familiari e a Chi gli era stato vicino. La Rai ha ricordato invece l’importanza del suo apporto televisivo, citando il percorso iniziato al Tg1 e le produzioni realizzate nei decenni successivi. I messaggi delle due emittenti costituiscono omaggi alla sua memoria e si accompagnano alla notizia della scomparsa. Non cambiano, però, i termini della richiesta personale riportata dall’ex dirigente Sergio.

Sergio ha raccontato la telefonata senza indicare che ne fosse seguito un accordo: non ha riferito di un rientro di Augias in Rai né della progettazione di un nuovo format per l’emittente. A suo dire, il giornalista voleva ricomporre una relazione personale e lavorativa, segnata da incomprensioni mai illustrate nel dettaglio. Nel 2023 Augias aveva trasferito la propria attività televisiva dalla Rai a La7, dove aveva poi condotto La Torre di Babele. La richiesta, che Sergio colloca a pochi giorni dalla scomparsa, riporta in primo piano una collaborazione durata a lungo e l’intenzione di non ridurre l’intera storia comune alle divergenze dell’ultimo periodo.



