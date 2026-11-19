



Emilio Ghiso, 27 anni, è stato colpito dal cugino Giuseppe, 79 anni, che poi si è tolto la vita. I carabinieri ricostruiscono l’accaduto.





Una battuta venatoria tra i boschi di Quiliano, nel Savonese, ha causato il decesso di due cugini. Il ventisettenne Emilio Ghiso, originario di Savona e iscritto all’università torinese, è stato raggiunto da un colpo partito dall’arma di Giuseppe Ghiso, suo parente settantanovenne. In base alle prime testimonianze, l’anziano avrebbe fatto fuoco dopo avere scorto un animale. Emilio potrebbe essersi mosso proprio allora, finendo nella direzione del tiro. Dopo aver compreso l’esito del colpo, Giuseppe ha rivolto il fucile verso di sé e si è tolto la vita. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare come si siano svolti i fatti.

Erano in compagnia di altri cacciatori i due uomini usciti alcune ore prima dell’incidente; la loro partenza non ha un orario indicato con precisione. La richiesta d’aiuto è stata lanciata poco dopo le 11, nella mattinata che precedeva la pubblicazione dell’articolo. L’episodio è avvenuto in un bosco impervio, nei pressi del convento dei Frati Minori Cappuccini. Le notizie riferite descrivono il gruppo come composto da persone esperte e autorizzate a partecipare alle operazioni del piano per contenere la peste suina. Il problema, che da tempo riguarda anche la Liguria, ha determinato un rafforzamento dei controlli sugli animali selvatici, affidati anche a gruppi organizzati di cacciatori.

Sconvolti per quanto accaduto, gli altri cacciatori hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, gli operatori della Croce Rossa di Quiliano hanno potuto solo confermare il decesso dei due uomini. I vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni, rese necessarie dalle difficoltà di accesso alla zona. Ai carabinieri spetta ricostruire l’accaduto e svolgere gli accertamenti. Circa trenta minuti dopo la chiamata è arrivato anche Giovanni Battista Ferro, pubblico Ministero di turno alla procura di Savona, per seguire gli esami sul luogo. Le testimonianze raccolte finora hanno consentito una prima ricostruzione, ma non permettono ancora di stabilire con certezza che cosa sia avvenuto negli ultimi momenti.

I due cacciatori erano conosciuti da Francesco Ciocca, di Federcaccia Savona, che li riteneva esperti e scrupolosi. Secondo quanto ha riferito, Giuseppe preferiva farsi chiamare Renato. La ricostruzione da lui prospettata resta provvisoria: Emilio potrebbe aver cambiato posizione mentre il cugino sparava, dopo aver notato un cinghiale. Il giovane sarebbe così finito nella direzione del proiettile. L’articolo sottolinea che non si tratta di una conclusione accertata, ma soltanto di un’eventualità. Gli investigatori dovranno verificare la collocazione delle persone presenti e le condizioni in cui è avvenuto lo sparo. La fonte non dà ulteriori informazioni riguardo agli esami balistici o a provvedimenti giudiziari.

La cronaca ricorda altri incidenti mortali avvenuti durante battute di caccia. Nel gennaio precedente, sui monti Nebrodi, in Sicilia, morirono Giuseppe Pino, 44 anni, Devis Pino, 26, e Antonio Gatani, 82. Secondo la ricostruzione riportata, Gatani avrebbe scambiato Giuseppe Pino per un cinghiale e gli avrebbe sparato. Il fratello della vittima avrebbe poi reagito colpendo l’anziano; un quarto cacciatore presente avrebbe sparato a sua volta, uccidendo il giovane. La successione degli spari è riferita come ricostruzione dei fatti, non come conclusione giudiziaria. La fonte non specifica la data esatta dell’incidente sui Nebrodi.

Un anno prima, in provincia di Pistoia, Adriano Di Lorenzo, 69 anni, era stato ucciso durante una battuta al cinghiale. Il colpo era partito dal fucile di uno dei trenta compagni di caccia. In Liguria, un precedente risale invece al 30 settembre 2018, ad Apricale, nell’entroterra di Ventimiglia. Nathan Labolani, 19 anni, stava passeggiando nei boschi quando un cacciatore di 29 anni lo colpì, scambiandolo per un animale. Il giovane morì e il cacciatore fu indagato per omicidio colposo. Questi episodi sono richiamati come precedenti distinti; non sono collegati alle indagini in corso a Quiliano.



