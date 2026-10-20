Basket in lutto, morta Anna Mellano: la FIP ricorda la 17enne del Basket Venaria

Anna Mellano, atleta del Basket Venaria, è morta a 17 anni dopo la leucemia: la FIP conferma il lutto e ricorda la sua esperienza in Nazionale Under 15.





L’atleta del Basket Venaria è morta a 17 anni dopo la leucemia: la FIP diffonde il cordoglio e ricorda la sua esperienza con la Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia di Varese.





Il basket italiano piange Anna Mellano: l’atleta del Basket Venaria è morta a 17 anni dopo una grave malattia. La notizia è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che ha diffuso un comunicato di cordoglio per annunciare il lutto.

Anna Mellano: Il lutto annunciato dalla Federazione Italiana Pallacanestro

Nella nota federale, la FIP ricorda la battaglia della giovane giocatrice contro la leucemia, definita un “male ingiusto”. Il messaggio sottolinea anche l’atteggiamento mostrato da Mellano durante la malattia: “Anna ha lottato con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato sul parquet”, si legge nel testo ripreso dalla fonte.

La scomparsa di Mellano, evidenzia il comunicato, lascia un’assenza profonda nel suo ambiente sportivo: per il movimento cestistico si tratta della perdita di una ragazza che, pur giovanissima, aveva già iniziato a farsi notare per qualità e personalità.

Dalla Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia di Varese

Il percorso di Anna Mellano era emerso presto. Tra i passaggi ricordati c’è l’esperienza con la Nazionale Under 15, con cui aveva partecipato al Torneo dell’Amicizia disputato a Varese. Un’occasione che viene citata come momento in cui la giocatrice aveva mostrato le sue potenzialità, attirando attenzione per caratteristiche atletiche e impostazione di gioco.

Accanto alle doti fisiche, la fonte descrive un profilo umano fatto di disponibilità e correttezza: una presenza considerata solare e capace di trasmettere serenità nello spogliatoio. Elementi che, nel racconto, si affiancano alla prospettiva di una crescita sportiva ormai avviata.

La diagnosi nel 2024 e lo stop all’attività agonistica

La svolta arriva nel 2024, quando a Mellano viene diagnosticata la leucemia. Da quel momento la necessità di interrompere l’attività agonistica per concentrarsi sulle cure. La fonte riferisce che, durante questo periodo, la giocatrice è rimasta circondata dalla vicinanza delle compagne e del team.

Il testo ricostruisce quindi un arco temporale di due anni dalla diagnosi alla notizia della morte, senza indicare una data precisa del decesso. Resta il quadro di una malattia rivelatasi aggressiva, che non le ha lasciato scampo.

La vicinanza al Basket Venaria e alla famiglia

Nel messaggio di cordoglio viene richiamata anche la partecipazione del presidente FIP Petrucci e, più in generale, del mondo della pallacanestro italiana, che si stringe attorno ai genitori, Danilo e Marta, e alla società del Basket Venaria.

Nello stesso contesto, la fonte ricorda che si è trattato di ore particolarmente dolorose per il movimento: oltre a Mellano, viene segnalata anche la morte di Maurizio Cremonini, indicato come colonna della pallacanestro, scomparso a 70 anni in seguito a un infarto.

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