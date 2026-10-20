



La popstar comunica su Instagram la perdita di Coco, meticcio bassotto-pastore tedesco morto a 17 anni: il messaggio arriva durante la pausa dai riflettori dopo l’Eternal Sunshine Tour.





Ariana Grande ha comunicato su Instagram la morte di Coco, il cane che considerava un membro della propria “famiglia”. La notizia arriva mentre la cantante e attrice, 33 anni, sta vivendo una pausa dalla vita pubblica dopo un periodo segnato da continue attenzioni e commenti online sul suo aspetto.

L’annuncio è stato affidato ai social: Grande ha spiegato che Coco, un meticcio tra bassotto e pastore tedesco, è morto all’età di 17 anni. Nel messaggio l’artista ha ricordato l’animale con parole di affetto, ringraziandolo per l’amore ricevuto e per gli anni trascorsi insieme, e sottolineando quanto la sua presenza abbia avuto un valore speciale nella vita quotidiana.

Ariana Grande: Il ricordo sui social e l’età di Coco

Nel post pubblicato su Instagram, Ariana Grande ha raccontato di essere orgogliosa di Coco e di sentire già la mancanza della sua compagnia. Il riferimento ai “diciassette anni” chiarisce la lunga convivenza tra l’artista e il cane, presentato come una presenza stabile e centrale negli affetti domestici.

Secondo quanto riportato, Grande è proprietaria di 10 cani, adottati nel corso degli anni da rifugi per animali. La morte di Coco si inserisce quindi in un contesto personale in cui il legame con gli animali domestici è descritto come importante e continuativo.

La pausa dalla scena dopo l’Eternal Sunshine Tour

Il lutto arriva a circa due mesi dall’annuncio con cui la popstar aveva reso noto di voler interrompere, almeno per un periodo, l’esposizione pubblica al termine dell’Eternal Sunshine Tour. La scelta era maturata dopo settimane di discussioni e osservazioni insistenti sui social, indicate come fonte di pressione.

Nella ricostruzione, il congedo temporaneo era stato collocato dopo la conclusione dei live: in particolare, viene ricordata la serie di date a Londra, alla O2 Arena, dove Grande aveva ringraziato il pubblico durante l’ultima serata, emozionandosi sul palco mentre esprimeva gratitudine per l’esperienza del tour e per il sostegno ricevuto.

Le preoccupazioni durante le date a Londra e i commenti online

Tra gli episodi citati c’è anche un momento che aveva attirato l’attenzione dei fan: durante l’ottava serata della residency londinese alcuni spettatori avevano notato Ariana Grande zoppicare sul palco. In rete era circolato anche un commento su TikTok in cui un utente sosteneva di averla vista proseguire lo show dopo essersi fatta male a una caviglia, augurandole un pronto recupero e osservando che avrebbe avuto tempo per riposare prima dell’appuntamento successivo.

Il tema della pausa era poi tornato nel racconto di un concerto a Chicago, dove Grande aveva scelto di rivolgersi direttamente ai presenti per chiarire il senso della decisione. In quell’occasione aveva spiegato che non si trattava di una scelta improvvisa o dettata da una reazione del momento, ma di un piano meditato da tempo. Aveva inoltre aggiunto che la pausa non avrebbe cambiato il valore attribuito all’esperienza del tour, descritta come uno dei passaggi più importanti della sua vita creativa e professionale, e che talvolta mettere confini e prendersi una pausa può essere necessario.

Nel quadro complessivo, il messaggio sulla morte di Coco si colloca dunque in un periodo in cui Ariana Grande si era già allontanata dai riflettori. La comunicazione pubblica del lutto, affidata ai social, ha fornito ai fan un aggiornamento personale nel pieno di questa fase di minore esposizione.

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