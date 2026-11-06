Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale svela la diagnosi ricevuta

Il trentunenne ha condiviso gli scatti dal reparto insieme alla figlia e ha parlato pubblicamente della patologia cronica





Il trentunenne ha condiviso gli scatti dal reparto insieme alla figlia e ha parlato pubblicamente della patologia cronica





Tramite i propri canali social ufficiali il trentunenne Antonino Spinalbese ha pubblicato recenti aggiornamenti sulle proprie condizioni di salute direttamente dalla stanza della struttura ospedaliera dove attualmente risulta ricoverato. Nelle varie immagini condivise online compaiono una flebo applicata al braccio, una compressa disposta sopra un piatto, una bottiglia contenente acqua insieme ad alcune erbe, una copia di un testo scritto da Marco Aurelio e un tenero momento di affetto condiviso con la figlia Luna Marì. L hair stylist ha voluto mostrare frammenti della degenza tra cure e visite familiari.

L’interesse mediatico attorno alla sfera privata del personaggio rimane elevato a causa della sua popolarità televisiva e del precedente legame sentimentale con Belen Rodriguez. Tramite il medesimo avviso, l’uomo ha reso noto ai sostenitori di essere affetto dal morbo di Crohn, unendo alla rivelazione un pensiero faceto sulla ricerca di stabilità e sulle dinamiche affettive complicate. Già nel mese di marzo del 2022, l’ex partecipante al Grande Fratello Vip aveva apertamente discusso della patologia autoimmune dopo aver provato forti dolori addominali nella zona pancreatica.

Nel periodo dei primissimi controlli clinici aveva confidato di avere provato una forte inquietudine, riflettendo intensamente sul proprio dovere genitoriale verso la bambina e sul timore di non potere risultare pienamente presente. Successivamente aveva partecipato quale ospite alla trasmissione televisiva Storie Italiane guidata da Eleonora Daniele sulla rete Rai uno per narrare la propria vicenda e chiarire come gli specialisti lo avessero sostenuto nel recuperare una condizione di armonia e un regime quotidiano salutare.

Nel periodo dei primissimi controlli clinici aveva confidato di avere provato una forte inquietudine, riflettendo intensamente sul proprio dovere genitoriale verso la bambina e sul timore di non potere risultare pienamente presente. Successivamente aveva partecipato quale ospite alla trasmissione televisiva Storie Italiane guidata da Eleonora Daniele sulla rete Rai uno per narrare la propria vicenda e chiarire come gli specialisti lo avessero sostenuto nel recuperare una condizione di armonia e un regime quotidiano salutare, senza alcuna esitazione.

Nel periodo dei primissimi controlli clinici aveva confidato di avere provato una forte inquietudine, riflettendo intensamente sul proprio dovere genitoriale verso la bambina e sul timore di non potere risultare pienamente presente. Successivamente aveva partecipato quale ospite alla trasmissione televisiva Storie Italiane guidata da Eleonora Daniele sulla rete Rai uno per narrare la propria vicenda e chiarire come gli specialisti lo avessero sostenuto nel recuperare una condizione di armonia e un regime quotidiano salutare, giorno dopo giorno.

Gli scatti diffusi evitano di precisare le attuali condizioni mediche dell’assistito e tacciono sui tempi previsti per la degenza nel nosocomio. L’affezione nota come morbo di Crohn rappresenta un processo infiammatorio cronico intestinale capace di interessare qualunque sezione del canale alimentare, privo attualmente di guarigione risolutiva e bisognoso di cure farmacologiche o interventi chirurgici finalizzati al controllo dei sintomi e al prolungamento delle fasi di quiete clinica. Tale disturbo si distingue per la sua cronicità che alterna momenti di acuta manifestazione a periodi di tregua, contraddistinti da un’infiammazione potenzialmente estesa a tutto lo spessore parietale dell’intestino.

Nel territorio nazionale si contano circa dieci nuove diagnosi ogni centomila residenti nell’arco di dodici mesi, riscontrando la massima concentrazione di casi tra i quindici e i trentacinque anni di età. I fattori scatenanti della condizione restano ignoti alla scienza medica, mentre il processo infiammatorio intestinale rischia di ostimolare l’assorbimento dei principi nutritivi, generando diarrea prolungata, calo ponderale, febbre intermittente, stanchezza e ulteriori criticità cliniche quali dolori alle articolazioni, manifestazioni cutanee o uveiti che impongono monitoraggi sanitari costanti, regimi alimentari mirati e cure multidisciplinari per l’intero arco vitale.



