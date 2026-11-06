Un patto televisivo tra reti concorrenti per proteggere il riposo notturno degli italiani





Il popolare conduttore lancia una proposta concreta per accorciare la fascia serale





Nel panorama della televisione nazionale si discute apertamente di una proposta concreta per modificare gli orari della programmazione serale e tutelare il benessere degli spettatori. Gerry Scotti ha avanzato l’idea di raggiungere un accordo formale tra i vertici di Rai e Mediaset per fare terminare tutti i programmi della fascia di massimo ascolto entro le ore 21:30. Questa richiesta nasce dalla constatazione che i palinsesti attuali risultano troppo dilatati, costringendo il pubblico a fare tardi la sera e penalizzando il sonno e il riposo quotidiano di milioni di persone che seguono regolarmente i canali televisivi ogni giorno.

Il tema centrale riguarda la gestione della prima serata, che nel corso degli ultimi anni ha visto slittare progressivamente in avanti sia l’orario di inizio sia quello di conclusione. Secondo il celebre volto della televisione commerciale, questa tendenza risponde a precise dinamiche economiche, tra cui gli obblighi pubblicitari e la necessità di trattenere il pubblico davanti allo schermo il più a lungo possibile. Tuttavia, lo stesso conduttore riconosce le differenze strutturali tra le emittenti private, vincolate al mercato pubblicitario, e il servizio pubblico, che persegue compiti istituzionali differenti, pur ribadendo che una riflessione condivisa sugli orari resta ormai necessaria e non più rimandabile per il settore.

Da circa dodici mesi questa rivendicazione viene portata avanti in sintonia con Stefano De Martino, con il quale condivide la fascia oraria e una visione comune sulla durata degli show. A questo proposito, il presentatore ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco, smentendo con fermezza l’esistenza di tensioni, rivalità personali o conflitti di concorrenza con il collega. Tra i due professionisti vi sono stima e affetto reciproco, confermati anche dagli ottimi risultati d’ascolto registrati da entrambi i programmi, capaci di attrarre regolarmente milioni di telespettatori in tutta Italia grazie alla forza dei rispettivi format e alla bravura dei conduttori impegnati nella fascia di accesso al prime time.



