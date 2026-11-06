Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini annunciano l’arrivo del secondo figlio sui social





Un nuovo ritratto familiare pubblicato da Michelle Bertolini e dal vocalist de Il Volo annuncia l’arrivo di un altro bebè dopo la venuta alla luce di Gabriele.





La famiglia del celebre terzetto musicale si allarga nuovamente a breve distanza dal primo lieto evento. Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno scelto la piattaforma Instagram per condividere con i fan una notizia di grande gioia che riguarda la loro vita privata. Tramite la pubblicazione di alcune immagini realizzate all’interno di uno studio professionale, la coppia ha mostrato chiaramente le forme della gravidanza, svelando così ai sostenitori di aspettare un secondo bambino. L’annuncio ufficiale è stato diffuso esattamente giovedì 5 novembre 2026, attirando immediatamente l’attenzione dei numerosi estimatori del tenore siciliano e della sua compagna, pronti a vivere questa nuova ed emozionante fase dell’esistenza domestica.

Quattro immagini monocromatiche caricate online ritraggono la donna d’affari nata a Caracas con il ventre scoperto, stretta al coniuge e al primo figlio Gabriele, festeggiato di recente per il compleanno. Indossano tutti vestiti jeans uguali e uniscono una frase dolce e scherzosa per esprimere il desiderio di ampliare velocemente casa.

Tramite i messaggi pubblicati sulle piattaforme telematiche, il celebre artista e la sua compagna hanno voluto chiarire che il piccolo di casa non sarà figlio unico, evidenziando il desiderio condiviso di non farlo giocare da solo e annunciando che molto presto il loro appartamento arriverà ad ospitare un Totale di quattro persone.

Simile sviluppo corona una storia d’amore intensa e celere. Il legame tra la ex Miss Venezuela International e l’artista trentaduenne nativo di Marsala si era cementato nel 2023, per poi concretizzarsi nelle nozze civili celebrate il 12 settembre 2024 a San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, con la partecipazione di amici e parenti tra cui figuravano i colleghi Piero Barone e Gianluca Ginoble. La venuta al mondo del primogenito nel settembre 2025 aveva reso il loro legame un nucleo a tre, un equilibrio adesso destinato a mutare ulteriormente per via di questa cicogna che impreziosisce la routine del cantante.

Per il momento i diretti interessati hanno scelto di mantenere il Massimo riserbo su alcuni dettagli logistici e anagrafici legati al lieto evento in arrivo. Non sono state infatti diffuse indicazioni circa la data presunta per il parto e non è stato svelato neppure il sesso del nascituro, informazioni che i futuri genitori hanno preferito custodire nella sfera privata in attesa dei prossimi mesi. La notizia ha immediatamente raccolto moltissimi consensi, interazioni e messaggi di auguri da parte dei sostenitori della formazione musicale e della coppia, confermando il grande affetto che circonda i due protagonisti della cronaca rosa italiana mentre il gruppo prosegue i concerti.



