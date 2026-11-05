Grande Fratello Vip, l’annuncio ufficiale della seconda edizione di Showtime





La produzione della Casa ha organizzato una nuova competizione artistica tra i concorrenti guidata da Andreas Muller e Alex Belli.





Mercoledì 4 novembre, i residenti della dimora televisiva più seguita del paese hanno ricevuto un dispaccio ufficiale dagli autori, sancendo il ritorno dello spettacolo Showtime nello spazio denominato Localino della Casa. La trasmissione, con la conduzione affidata a Ilary Blasi, ha diviso gli inquilini in due schieramenti opposti per misurarsi in varie arti. Le disposizioni comunicate dalla produzione hanno subito evidenziato che la competizione non avrebbe contemplato soltanto danza e musica, bensì anche umorismo, improvvisazione e drammaturgia. Questa determinazione ha concesso ai partecipanti una valida opportunità per svagarsi, stemperare le tensioni domestiche e incentivare la sfida.

La lettura del messaggio redatto dalla produzione è stata eseguita da Andreas Muller di fronte ai coinquilini, assumendo inoltre la direzione della serata in coppia con Alex Belli, accreditato come pianista. Danto Cattivi e Avvarsari Stellari sono i nomi assegnati ai due gruppi avversari. Ciascuna squadra, formata da cinque elementi, si è impegnata per ottenere il successo attraverso esibizioni artistiche. Un match di freestyle caratterizzato da barre e rime ha messo di fronte Giancarlo Danto e Megan Ria. Dopodiché, una produzione poetica in dialetto romanesco in stile Trusilla è stata interpretata da Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia.

Lo spettacolo è proseguito con la prova di Marina La Rosa e Valeria Marini, che hanno scelto di rileggere un discorso pronunciato in precedenza da altri coinquilini modificandone volutamente il registro e l’intonazione. Nel frattempo, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Federica Morello e Piera Meloni si sono cimentate in una dimostrazione di danza arricchita da coreografie e cori tipici delle cheerleader. A chiudere la sequenza delle esibizioni sul palco è intervenuta Carmen Di Pietro, autrice di un applaudito half time show in cui ha interpretato il celebre brano intitolato L’appuntamento, portato al successo da Ornella Vanoni.

Una volta concluse tutte le performance artistiche ideate e messe in scena dai concorrenti, il pubblico collegato attraverso i dispositivi digitali ha votato tramite un apposito sondaggio social. La scelta popolare ha decretato la squadra trionfatrice al termine di questa intensa serata di spettacolo. L esito finale della competizione ha premiato la fazione guidata dai Danto Cattivi, che sono riusciti a conquistare il supporto e la simpatia generale degli spettatori.

Per omaggiare la squadra trionfatrice della serata, la produzione ha deciso di recapitare un premio concreto e funzionale alle attitudini artistiche dei concorrenti, consistente in una dotazione particolarmente fornita per dipingere. Tale set artistico messo in palio conteneva scatole di acquerelli, colori a tempera, differenti pennelli, otto tele e i relativi cavalletti, garantendo in tal modo ai vincitori gli strumenti ideali per coltivare la propria vena creativa nei momenti di pausa all interno della dimora televisiva più spiata d Italia senza alcuna distrazione o interruzione.



