Arrestato Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo: è accusato di femminicidio





In un’intervista recente a Domenica In, Carlo Ponti Jr ha rivelato dettagli toccanti sulla vita di sua madre, Sophia Loren, offrendo ai fan uno sguardo intimo sulla sua salute e sulla loro relazione. Il noto direttore d’orchestra ha descritto Sophia non solo come una celebrità di fama mondiale, ma anche come una madre affettuosa e presente, lontana dall’immagine della diva distante.





Ponti, 58 anni, ha dichiarato: “Non mi sono mai reso conto della leggendarietà di mia madre, ma è un onore essere il figlio di un’icona culturale”. Durante il programma, ha condiviso aneddoti sulla sua vita, toccando temi personali come il suo recente matrimonio con la georgiana Mariam Sharmanashvili, che è 20 anni più giovane di lui.

Uno dei momenti salienti dell’intervista è stato quando Mara Venier ha chiesto informazioni sulle condizioni di salute di Sophia Loren. La conduttrice ha espresso affetto, dicendo: “Sofia, ti vogliamo tanto bene, siamo sempre con te”. Ponti ha confermato che, sebbene sua madre stia affrontando alcuni acciacchi legati all’età, le sue condizioni di salute rimangono stabili. Ha anche menzionato una foto condivisa sui social in occasione del suo 91° compleanno, festeggiato a settembre 2025.

Secondo Ponti, per comprendere la personalità di Sophia Loren, è fondamentale considerare le sue origini. “Mia madre è sempre stata molto conviviale. È nata nella povertà, e questo l’ha resa una donna del popolo, di tutti”, ha spiegato. La sua infanzia difficile ha contribuito a formare il suo carattere e la sua accessibilità, permettendole di rimanere vicina alla gente nonostante la sua fama.

Ponti ha raccontato che Sophia portava spesso i figli sul set, sfatando il mito della diva assente. Non ha mai dovuto scegliere tra la carriera e la maternità; ha integrato i suoi figli nella sua vita professionale, facendoli crescere tra ciak e luci della ribalta. “Non sono mai stato geloso di mia madre. Anzi, sono sempre stato fiero di lei. Non mi ha mai imposto niente, mi ha sempre appoggiato in tutto”, ha affermato, descrivendo un rapporto basato su sostegno e libertà.

Per rendere omaggio alla madre, Carlo Ponti Jr dirigerà un evento dedicato a Sophia Loren il 21 e 22 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli. Questo progetto rappresenta un ritorno simbolico alla città natale di Sophia, che ha dato i natali a una giovane ragazza povera, destinata a diventare una delle attrici più celebri della storia del cinema. Ponti ha confermato che le condizioni di salute di Sophia gli permettono di guardare al futuro con serenità, rendendo questo tributo un momento significativo e carico di emozioni.

L’intervista ha messo in luce non solo la carriera di Sophia Loren, ma anche la sua umanità e il profondo legame con i suoi figli. Ponti ha sottolineato come, nonostante la sua fama mondiale, Sophia sia rimasta una madre affettuosa, capace di trasmettere valori e insegnamenti ai suoi figli. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, che continua a ispirare generazioni di fan.



