Ballando con le Stelle 2026: Paolo Belli lascia la scena televisiva, ma resta dietro le quinte





Paolo Belli, storico volto del programma “Ballando con le Stelle”, non apparirà in video nell’edizione 2026, pur continuando a far parte del team. La decisione, presa in accordo con la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, rappresenta un cambiamento significativo in vista del debutto su Rai 1, previsto per sabato 3 ottobre.





Il motivo dell’assenza: un episodio drammatico

La scelta è conseguenza di un grave fatto di cronaca che ha coinvolto il musicista emiliano a metà luglio: durante un incidente in bicicletta a Campagnola Emilia, un pedone di 41 anni ha perso la vita. Da quel momento, Belli aveva sospeso ogni impegno lavorativo, segnando una pausa difficile nella sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

La ripresa professionale è avvenuta con cautela, ma sia Belli sia Rai hanno ritenuto inopportuno un ritorno in video all’interno di uno show leggero come “Ballando” in un periodo così delicato. Si tratta di una scelta condivisa, motivata dalla sensibilità rispetto agli eventi recenti.

Un ruolo rinnovato dietro le quinte

L’uscita di Belli dal video non rappresenta un addio definitivo al programma. L’artista mantiene infatti un forte legame creativo con la produzione e con Milly Carlucci, contribuendo alla nuova stagione, ma restando fuori dall’inquadratura. Il ruolo affidatogli sarà nuovo, ma sempre centrale nell’economia dello show.

Il testimone della Sala delle Stelle passa a Simone Di Pasquale, ex ballerino professionista di “Ballando con le Stelle”. Sarà lui a gestire i collegamenti dal backstage, orchestrando l’area dove i concorrenti siedono nell’attesa e commentano le esibizioni.

Simone Di Pasquale: una nuova guida in studio

La presenza di Di Pasquale, molto conosciuto dal pubblico per la sua lunga esperienza nello show, aggiunge una nuova dinamica al programma. Ci si attende che il suo ingresso possa dare continuità e allo stesso tempo rinnovare il racconto della Sala delle Stelle, spazio cruciale per le reazioni a caldo e le emozioni immediatamente successive alle performance.

La band di Paolo Belli, per anni al fianco dei concorrenti e protagonista di esibizioni dal vivo, continuerà a offrire l’accompagnamento musicale, sebbene il volto dell’artista sarà ora meno visibile al grande pubblico. La sua assenza in video sarà sicuramente notata dai telespettatori abituali della trasmissione.

Debutto il 3 ottobre: attesa e novità per la nuova stagione

La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” prenderà il via il 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Protagonista della puntata inaugurale sarà Federica Sciarelli, attesa come “ballerina per una notte”. I dettagli sulle coppie in gara e sulla giuria saranno svelati durante la serata, mantenendo alta la suspense attorno a una stagione molto attesa dal pubblico italiano.

Il caso Belli ha suscitato numerose discussioni sui media nazionali nelle scorse settimane. La sua permanenza dietro le quinte è stata interpretata come la volontà di garantire continuità lavorativa senza però esporre pubblicamente una vicenda delicata, nel rispetto sia del musicista che delle persone a lui vicine.

“Si tratta di un equilibrio fra professionalità e privacy che la Rai e la produzione hanno scelto di rispettare, mantenendo sobrietà nella comunicazione e nessun dettaglio aggiuntivo sull’incidente”.

Una formula che guarda al futuro

Nonostante i cambiamenti, il format di Ballando con le Stelle resta invariato: Milly Carlucci conferma la sua guida, mentre la squadra di maestri, concorrenti e giurati è pronta a regalare una nuova stagione fatta di gare in pista, sorprese e coinvolgimento dello spettatore. Dietro le quinte, i preparativi sono già in corso. La produzione mantiene riservatezza su eventuali ulteriori novità, affidando alla prima puntata il compito di rivelare tutti i dettagli agli italiani.

La stagione si preannuncia come una delle più discusse degli ultimi anni, segnando un punto di svolta per uno dei programmi di punta della Rai, anche grazie a decisioni pensate per tutelare sia i protagonisti sia la sensibilità di chi segue il programma.

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